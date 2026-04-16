Xavi Pascual, pide un premio al equipo: “Con tantos problemas, estar en el play-in sería una gratificación”

El técnico del Barça, Xavi Pascual, se mostró ilusionado ante el duelo ante el FC Bayern, aunque consciente de que su suerte en esta Euroliga dependerá, si superan al cuadro alemán, sus rivales en el próximo play-In.

“El equipo respira ilusión y motivación y conseguir el pase al Play-In sería una pequeña recompensa. Esperamos tener una de esas noches donde el quipo responde y el Palau no falla nunca", aseguró el técnico.

Sobre la presencia de Pesic en el Palau en un encuentro decisivo para el Barça, Pascual dijo que “es un entrenador que ha hecho histortia del basjet euyroipeu y en el Barça. Me hace contento estar en su último partido de Euroliga. Tengo muy buena relación y poder compartir ese momento en la pista, es gratificante para mi….”

“El Palau lo va a recibir muy bien, se merece eso y ha dado la casualidad que nos enfrentemos en uno de los campos donde ha hecho historia, un entrenador que ha marcado época y una referencia en el baloncesto europeo”.

Una jornada no unificada

Sobre la última jornada no unificada, dijo que “hoy no se sabrá mucha cosa. Hemos de ganar si o si, así que nos nos afecta demasaido. Podría haber sido un poco dierente. Se llevan muchos años que los clubs han decidido que no sea unificaday no ha habido mucha polémica".

El técnico azulgrana espera una gran noche este viernes en el Palau / FCB

Pascual cree que el equipo, después de un año muy complicado, merece seguir en la competición, al menos, una semana más. “Teniendo en cuenta con todos los problemas deportivos, como mínimo nos dará un poco de gratificación estar en el play-In”

Sobre el estado del equipo, el técnico azulgrana aseguró que “la parte motivacional, las tenemos al máximo y se verá en la pista. Luego hemos de controlar la tranquilidad en la pista, y demostrarla en la pista, que entiendan que hay que ganar al final. Controlar las emociones es la parte más importante", dijo. "Si empezamos mal, costará, hará que ver el guión del partido para controlar las emociones, pero motivados, a tope”, dijo Pascual.

Apoyo de la afición

Está convencido que el Palau responderá una vez más. “Me cuesta enviar un mensaje al que no falla nunca, siempre lo tenemos con nosotros..agradecerles este tramo de Euroliga y que mañana llenen el Palau, haciendo honor a Pesic al inicio y que hagamos un partido todos juntos y que nos ayude a ganar un partido importante”.

Sobre el FC Bayern, dijo que “han ganado los últimos cuatro y ham logrado victorias ante Fenerbahçe, un equipo supercompetitivo con grandes tiradores, sólido en defensa en cuanto a presión del balón y agresividad”, dijo. “Hemos de estar siempre en el partido, será un partido muy complicado”

Sobre las dudas con los lesiones, especialmente Laprovittola, dijo que "vamos ver la evolución de las últimas horas y veremos", sin hacer mención a ningún jugador, aunque la novedad podría ser el regreso de Tomas Satoransky.