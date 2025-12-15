Xavi Pascual 'pasa' de excusas en la visita del Barça a París

El Barça quiere seguir creciendo y alargando el buen momento por el que pasa el equipo. Este martes (21h CET), Xavi Pascual y sus jugadores buscarán la undécima victoria continental de la temporada ante un París Basketball en horas bajas, con cuatro derrotas consecutivas en la Euroliga, pero siempre peligroso en casa.

El equipo azulgrana acumula seis victorias consecutivas entre la competición europea y la Liga Endesa, y el objetivo no es otro que el de seguir engrosando el casillero de victorias en ambas competiciones para seguir escalando hacia las posiciones delanteras de la tabla, especialmente en una ACB en la que son séptimos.

Pero antes de regresar al campeonato liguero, el Barça llega prácticamente al ecuador de un calendario frenético con partidos cada 48 horas que ponen a prueba la resistencia del cuadro catalán. Antes de viajar a la capital francesa, tanto Xavi Pascual como Kevin Punter tomaron la palabra para repasar el momento actual del equipo, pero sobre todo, advirtiendo las dificultades que les esperan ante el cuadro de Francesco Tabellini.

Will Clyburn sigue demostrando que es una de las grandes referencias ofensivas del Barça / Dani Barbeito

Las claves a seguir para ganar a París

Ponen mucho ritmo, es un equipo que juega muy bien en los primeros segundos y tienen muchísima anotación. Normalmente, en los partidos contra ellos, el número de posesiones es muy elevado. Por lo tanto, es un partido en el que, más allá de que podamos contrarrestar un poco a nivel defensivo, sobre todo, tenemos que jugar bien en ataque, porque si queremos ganar tendremos que anotar. Esto lo tenemos que tener claro. Luego, también controlar el rebote, es un equipo que va muy bien al rebote, que presiona en toda la pista, que provoca esa aceleración constante del tempo. Y nosotros, con el calendario que tenemos, tampoco podemos jugar un partido solo de ida y vuelta, sino que tendremos que controlar un poco el ritmo durante todo el encuentro.

Los problemas con las lesiones

Mentalmente, el equipo está fuerte, no buscamos excusas por nada, y los que estemos intentaremos estar al máximo para ganar el partido. Como vimos en el último partido en Manresa, los problemas que ya teníamos, que eran muy grandes, se suman al problema de Vesely, que veremos como está. Pero da igual, al final tenemos que estar preparados para jugar un buen partido allí, un partido muy físico, de mucho ritmo y que nos exigirá muchísimo. Este calendario nos aprieta mucho con estos cuatro partidos en ocho días.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

El equipo avanza por el buen camino

Creo que hemos hecho los últimos cuatro partidos muy buenos, más allá de que Asvel o Gran Canaria, los sacamos adelante, pero los últimos cuatro han sido muy buenos y tenemos que seguir. No es que solo haya hecho que empezar, pero sí que es verdad que es todo un proceso y que queda un camino largo, y tenemos que seguir. Ahora hemos cerrado esta semana, abrimos una nueva, pero el problema es todo esto: que quizá en este último partido hemos tenido que cargar de muchos minutos a algunos jugadores, porque la verdad es que era difícil gestionar los minutos, pero lo hemos sacado y ahora hay que pensar en el siguiente. Las sensaciones son buenas, pero tenemos que seguir.

Partido - Entreno - Partido...

Sí, hay tiempo para entrenar, pero hay que entrenar de otra manera. Al final hay toda una parte de recuperación y prevención de lesiones, y otra parte en la que tenemos que preparar bien el partido a nivel táctico en poco tiempo. Lo que hemos intentado es que, en este periodo en el que hemos podido entrenar más, apretar mucho a nivel mental, físico y táctico para estar preparados para poder preparar partidos como estos en 48 horas.

Xavi Pascual siempre exige el máximo a sus jugadores / Dani Barbeito

Punter: "Será un partido duro fuera de casa"

Juegan muy, muy rápido, son un equipo con talento en su cancha. Así que vamos a tener que, como en los últimos partidos, llegar, estar mentalmente concentrados, preparados, e intentar sacar un partido duro fuera de casa. Vamos partido a partido. Mañana es París, así que centrarnos solo en París, centrarnos en sus puntos fuertes y débiles, y seguir yendo día a día y partido a partido.

La mejora del equipo en defensa

Hemos estado jugando defensivamente, hemos hecho nuestro trabajo. Así que, como muestran los resultados, solo quiero seguir haciendo eso. Creo que estamos haciendo cosas bastante buenas en ambos lados de la pista, en ataque y en defensa. Así que simplemente quiero seguir construyendo, buscando áreas para mejorar. Incluso cuando ganamos por mucho, siempre quieres buscar áreas en las que mejorar y crecer, e ir partido a partido.

Kevin Punter culminó hasta un mate en la brillante victoria de Euroliga ante Olympiacos / Dani Barbeito

La relación con Xavi Pascual

Sí, jugué contra él cuando estaba en Milán. Él estaba en el Zenit. Así que estoy familiarizado con él, con sus jugadores, y su equipo siempre ha sido duro. Pero todo ha ido bien, como todo el mundo puede ver. Simplemente, mantenerse en el momento, disfrutar de todo, ir partido a partido y seguir adelante.