Xavi Pascual: "No mentí con el estado físico de mis jugadores, llevo 25 años en esto sin engañar a nadie"

Xavi Pascual apareció contento y satisfecho ante los medios después de la victoria del Barça ante UCAM Murcia por 91-85 en los cuartos de final de la Copa del Rey de basket.

El técnico azulgrana felicitó a sus jugadores por el gran esfuerzo realizado y elogió también el desempeño del conjunto rival. Ahora bien, Pascual dejó claro que no mintió sobre el estado físico de Jan Vesely, Tomas Satoransky y Kevin Punter y esas dudas para poder llegar a disputar el torneo.

Una respuesta que llegó después de que en la rueda de prensa anterior de Sito Alonso, el técnico de UCAM afirmase que tenía claro que los tres jugadores iban a disputar el encuentro y que no le había sorprendido sus minutajes.

Xavi Pascual, durante el partido de Copa ante UCAM Murcia / Paco Calabuig

Elogios a UCAM Murcia

"Quiero felicitar a Murcia porque han jugado bien, nos han puesto las cosas muy difíciles, son un equipo candidato a todo. El partido ha ido punto a punto, en el último cuarto hemos hecho el break que nos ha dado el partido, felicito a los jugadores y ya a pensar en mañana".

Encantado con volver a la Copa

"La Copa es una de las mejores competiciones de Europa, muchos países la querrían copiar. Me hace mucha ilusión volver, abrirla con una victoria todavía más, aunque la recuperación es corta y nos toca recuperar lo mejor posible".

Fiables en ataque

"Nos ha costado defenderlos, nos han penalizado muchas veces en los últimos segundos. Nuestra defensa no ha estado muy sólida, pero en ataque hemos estado muy fiables y hemos ido sumando. Estoy satisfecho con la faena hecha, el ataque ha sido redondo, pero ya pensamos en el siguiente partido".

Dos semifinales muy igualadas

"Las dos semifinales están muy abiertas, veremos si podemos estar tan competitivos como hoy. Hemos seguido bien el partido, hemos controlado las pérdidas. Nunca seremos un equipo increíble en defensa, pero delante tenemos que jugar bien. Muchos jugadores nos han aportado muchas cosas y esa sensación de que estamos muy juntos".

El trabajo de los servicios médicos

"Quiero felicitar a médicos y fisios por el trabajo que han hecho para recuperar a los jugadores. Hasta ayer Punter no entrenó, si los médicos hubiesen dicho que no estaban para jugar no lo hubiesen hecho. Estaba preparado para cualquier escenario y decidir. Ahora toca una faena de recuperación muy importante, nos costará un poco más, pero mañana estaremos preparados".

Respuesta a Sito Alonso

No entro en declaraciones de Sito Alonso, no he mentido con el estado de los jugadores y hasta esta mañana no hemos decidido que los jugadores jugarían. Llevo 25 años sin engañar a nadie y sigo en esta línea.

Por su parte, 'Toko' Shengelia también dio las claves de la victoria ante UCAM Murcia. "Fue un partido muy duro, es lo que esperábamos. Hemos analizado los errores que tuvimos en el pasado, lo hemos hecho bien con el plan de juego y al final es una victoria que nos pone contentos, pero no estamos satisfechos, mañana hay otro partido. Será un partido durísimo ante Baskonia, les hemos ganado esta temporada y ellos estarán muy motivados".