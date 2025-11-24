Xavi Pascual ya hace magia con la defensa del Barça

El Barça sigue mejorando su situación en la Liga Endesa, y en Gran Canaria, logró igualar el balance de victorias y derrotas (4-4) en la competición doméstica tras imponerse al Dreamland por 61-72. Tras el tropiezo inicial de Xavi Pascual en la visita europea al Anadolu Efes, el técnico de Gavà no ha tardado ni una semana en apuntarse su primer triunfo en la vuelta al club azulgrana, y ya son séptimos en la ACB.

El triunfo ante Dreamland Gran Canaria vino acompañado de un excelente nivel defensivo que hizo que el cuadro de Jaka Lakovic superase a duras penas la sesentena de puntos. Una línea, la de la mejora defensiva, que se viene viviendo tras la destitución de Joan Peñarroya como técnico del equipo, con los tres partidos de Òscar Orellana al frente del equipo, y los 74 puntos concedidos en Estambul el pasado jueves.

El Barça se impuso en Gran Canaria con una gran actuación defensiva / ACB Photo - Miguel Henríquez

Pese a que el Barça se quedó en 72 puntos en Gran Canaria, los porcentajes en el tiro no fueron malos, acariciando el 50% en tiros de dos puntos, y por encima del 42% en el triple. Se empieza a dibujar un cambio de tendencia para no pasar a depender tanto del lanzamiento exterior (19 triples tirados por 35 lanzamientos de dos puntos), y ese bajo tanteo en ataque respecto a lo visto los últimos meses responde más a ese ritmo lento de partido del que también se contagió un 'Granca' que lanzó ocho tiros más de campo que el conjunto catalán (62-54) y que visitó la línea de personal un par de ocasiones más (21-19).

Los aspectos a mejorar según Pascual

El paso al frente en defensa es más que evidente y los números hablan por sí solos. Pese a ello, Pascual sigue dejando claro que el margen de mejora es amplio: lo hizo en Estambul, y también este pasado domingo en territorio insular. “Hemos tenido errores e imprecisiones en defensa, ante un rival que también hay que valorar que hizo bien las cosas, pero debemos salir con más ritmo. No queremos un partido así de guarismos bajos y parado, pero sí mostrar un equipo serio en los dos lados de la cancha y ofrecer algo más de todo”, comentó tras el choque.

Los números defensivos del Barça con el regreso de Pascual

Haciendo una radiografía a los ocho cuartos que ha disputado el Barça con Pascual en el banquillo, los números hablan de esa mejoría en la parte trasera de la cancha: 18, 17, 23 y 16 puntos concedidos ante el Efes, y 17, 12, 17 y 15 encajados contra el Gran Canaria, lo que hace una media de 16,8 puntos recibidos por cuarto. Son 135 tantos totales encajados en ambos encuentros que dejan una media de 67,5 puntos recibidos en los primeros dos partidos de Pascual con el equipo.

En estos dos encuentros, el nuevo entrenador azulgrana ha logrado reducir en 20 los puntos que venía encajando el equipo con Peñarroya tanto en Liga Endesa (87,1), como en Euroliga (88). En ataque, por el momento, los números son también inferiores: 72,5 puntos anotados por encuentro cuando se promediaban 84,3 en ACB y 87,2 en la competición europea.

Xavi Pascual, entrenador del Barça de basket / ACB Photo - Miguel Henríquez

Cale, Parra, o Satoransky, los más destacados en el +/-

El equipo ha empezado a sacar la garra en defensa, y ante Anadolu Efes, el Barça recuperó 10 balones, mientras que en Gran Canaria se hizo con siete. Son varios, los jugadores que han contribuido a ese equilibrio en pista, tal y como refleja la estadística del +/-, la cifra que recoge los puntos anotados y encajados por el equipo cuando un jugador está en pista. En Estambul, Myles Cale fue el mejor en dicho apartado con un +10, mientras que ante el 'Granca', Joel Parra (20) y Tomas Satoransky (15) fueron los líderes. El checo sumó un único punto, mientras que el alero catalán firmó una actuación muy completa con seis puntos, cinco rebotes, tres asistencias, dos asistencias y un tapón para 13 créditos de valoración.

El Barça sumó en Gran Canaria la cuarta victoria de la temporada en la Liga Endesa / ACB Photo - Miguel Henríquez

En definitiva, la realidad es que con poco menos de una semana de trabajo, el Barça de Xavi Pascual vuelve a priorizar la defensa como una de sus identidades. Ya lo comentó durante su presentación el nuevo entrenador azulgrana, y esa necesidad de crear un "ADN que encaje con los aficionados", y que se construirá a base de esfuerzo, sacrificio y a no renunciar a ningún esfuerzo a la hora de proteger el aro. El talento ofensivo de la plantilla del Barça, como se ha visto, es muy alto, y el acierto acabará llegando en los próximos encuentros.