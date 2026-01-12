Xavi Pascual ya tiene al Madrid en el punto de mira

Apenas 10 días después que el Barça asaltara el Movistar Arena en encuentro de Liga Endesa (100-105), este viernes llega un nuevo Clásico, y de nuevo en la pista del Madrid, otra oportunidad para el Barça de Xavi Pascual para seguir creciendo en confianza y qué mejor hacerlo en la pista del máximo rival.

Los azulgranas, que se encuentran en un gran estado de forma y que les ha llevado a los primeros puestos de la clasificación (14-7) sabe que tienen una gran oportunidad para frenar el momento blanco y, de paso, alejarlos un poco de las primeras posiciones, donde también se encuentran metidos (13-8).

La victoria en encuentro de Liga Endesa donde los azulgrana rayaron a un gran nivel, con un excepcional Laprovittola, debe ser de nuevo el punto de partida de preparación de este segundo asalto entre Pascual y Scariolo, y que seguro volverá a echar chispas, visto el gran momento de ambos equipos.

El Barça quiere frenar de nuevo al Madrid por segunda vez consecutiva en el Movistar Arena / Daniel Gonzalez / EFE

"Ganarles de nuevo, un reto"

“Ganar al Madrid de nuevo en su pista es todo un reto, así que nos hemos de preparar bien para llegar con las mejores garantías al encuentro”, decía un Pascual que se siente orgulloso de la evolución del equipo y que tiene claro que un nuevo triunfo en la pista blanca sería un duro golpe para los blancos, que venían de un dominio avasallador a los blaugrana, especialmente en la etapa de Joan Peñarroya.

Pero este Barça de Pascual no tiene nada que ver con la anterior etapa y Sergio Scariolo es consciente del hambre con la que vendrá el equipo azulgrana a Madrid en busca del segundo triunfo consecutivo.

Laprovittola ofreció una recital en el duelo de principios de enero, y quiere de nuevo protagonismo este viernes / Daniel Gonzalez / EFE

El Madrid también va a preparar a conciencia el duelo, con el objetivo de superar en la clasificación a los blaugrana ya que ambos compartirían el mismo record, aunque los blancos, con un mejor ‘basket-average’, en caso de victoria blanca.

Este Barça va a por todas

Para Pascual, un triunfo de nuevo en Madrid será la confirmación de que este Barça va a por todas en la Euroliga, y curiosamente, con la misma plantilla que ha heredado de Joan Peñarroya, cuando parecía que no iban a ninguna parte con este plantel planificado a principio de temporada.

Pero la diferencia de confianza es evidente con la llegada del técnico de Gavà, y ahora el conjunto azulgrana ya es respetado de nuevo, y con la ambición de luchar por una Euroliga que les es esquiva desde hace demasiado tiempo. Una victoria en Madrid, sería un claro mensaje que este Barça puede con todo.