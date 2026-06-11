Xavi Pascual: "Cuando estamos juntos y sin lesiones, somos capaces de hacer muchas cosas"

Xavi Pascual atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa tras la victoria ante La Laguna Tenerife. El conjunto blaugrana sacó un triunfo muy importante para las aspiraciones en los playoffs de ACB. Con una victoria más, el Barça estaría clasificado para las Finales y lucharía por la consecución del título.

"Hace cuatro días jugábamos el penúltimo partido de la liga regular e incorporábamos a dos jugadores. Es muy difícil de gestionar y de llevar los roles. Ellos están poniendo todo de su parte. Cuando este equipo está junto y sin lesiones, somos capaces de hacer muchas cosas. Vamos a pensar en positivo y que sigamos sanos hasta el final", inició.

"Estoy muy contento por la mentalidad. Han entendido la dificultad, sin relajación. Ellos han sido capaces de derrotar al Real Madrid en cuartos de final, con mucho talento en algunas posiciones. No creo que nos relaje, espero que no, pero tener el factor pista te da la confianza de seguir. Aunque sabemos que todo cambia en un partido".

Darío Brizuela se retiró del partido con molestias físicas. Pascual habló también sobre ello: "No sé nada sobre Brizuela, pero sí es cierto que ha tenido molestias. Ha pedido él el cambio. Esperemos que no sea nada, porque ahora que estamos juntos sería una baja dolorosa".

Xavi Pascual, durante el partido / EFE

Sobre si los cuartos de final deberían jugarse a cinco partidos: "En Rusia jugábamos a cinco los cuartos, a siete las semifinales y a siete la final. Cada competición es un poco diferente. Está claro que unos playoffs a tres partidos son muy peligrosos, pero también tiene su gracia, del mismo modo que la Final Four. Todo tiene su lado positivo y negativo. No pienso mucho en esto, la verdad"

El máximo anotador del encuentro fue Patty Mills, con 36 puntos. "Recuerdo un locutor que decía que la única manera de parar a Patty Mills es darle mal la dirección del pabellón. Es un jugador extraordinario, que ha jugado muchos años en la NBA y liderando la selección australiana.. Cuando estos jugadores cogen buena racha son muy difíciles de parar".

"Fall y Vesely nos han ayudado mucho en lo ofensivo. En cuanto a defensa, creo que lo podemos hacer mejor. Pero ofensivamente han estado genial. Muy contento por los dos, que han estado muy bien durante el partido y les felicito por el trabajo que están haciendo", aseguró sobre la contribución en la zona de ambos jugadores.

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Por último, quiso tener un detalle con la familia de Eduard Portuela. "Nos estamos moviendo sobre los 100 puntos en los últimos partidos, y no es que estemos especialmente acertados. En general, estamos con pocas pérdidas, pasándonos bien la pelota, con confianza, y esperemos continuar así, porque cada partido es una historia. Me gustaría acabar con mis condolencias para la familia del Eduard Portela. Gracias a él, nuestra competición es la que es"