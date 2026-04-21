Xavi Pascual: "Los jugadores han disfrutado en pista, estoy muy orgulloso de ellos"

Xavi Pascual se mostró encantado por la victoria del Barça ante Estrella Roja por 80-72 en un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto azulgrana. El técnico de Gavà destacó el trabajo defensivo de sus jugadores para batir al equipo serbio.

"Estamos extremadamente felices por la victoria en casa. En defensa hemos estado a buen nivel casi los 40 minutos. La defensa en transición ha sido buena; en general, ha sido excelente. En ataque hemos bajado en la segunda mitad, hemos perdido efectividad pero nunca la energía. Hemos perdido muy rápido esa ventaja de 22 puntos; han entrado rápido en partido aprovechando nuestros fallos y su acierto. Hemos estado sólidos, con buena mentalidad para seguir, y le doy mucho mérito a la victoria, de solidez. Una línea que hemos recuperado con el regreso de Satoransky", comentó Pascual.

"Hay que estar abiertos a cualquier guion del inicio de partido. Hemos ido buscando a Clyburn, que estaba inspirado; había que hacer eso. Su rotación ha sido algo más larga de lo previsto, pero soy partidario de aguantarlo en partido. Hay vasos comunicantes en el basket: si metes, la gente mete más. Nos ha ayudado en el inicio de partido, ha contagiado al resto. Hemos generado bien y hemos tirado bien", explicó Pascual sobre la gran actuación de Clyburn, autor de 22 puntos y seis triples en el primer cuarto.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

"Ojalá no sea el último partido de Euroliga en el Palau; he sentido que la gente ha disfrutado mucho. Estamos muy contentos y con esta comunión con el público lo disfrutamos más. Con Sato volvemos a estar equilibrados para competir a un cierto nivel, como mínimo hasta donde nos dé. Desde el día de Zalgiris sin Sato sufrimos mucho, pero ahora nos da más equilibrio", destacó Pascual sobre el base checo y también elogiando al calor una noche más de la afición.

Además, Pascual desveló que el hecho de que el Mónaco, rival el próximo viernes (19:30h CET), cuente con ocho jugadores sanos en plantilla, no dista mucho la situación que vive el Barça. "A nivel de rotación, más o menos no hay mucha diferencia. Ellos son un equipo muy físico; sus jugadores tienen físico para aguantar muchos minutos. Tienen mucha capacidad atlética para aguantar. Ellos también jugaron el domingo, tendremos el mismo desgaste. Tendremos un partido duro; hemos perdido tres veces contra ellos en los últimos partidos. En el último creo que el marcador no reflejó lo que se vio."

Xavi Pascual, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Por último, y tras elogiar el gran partido de Willy Hernangómez, Pascual elogió el juego exhibido por los suyos. "Los jugadores se lo han pasado bien en la pista, se han pasado bien el balón y han disfrutado en pista. Son el mejor equipo en defensa del cinco contra cinco; queríamos jugar con mucho ritmo, hemos ido a eso y nos ha salido muy bien: el equipo casi nunca ha parado. Los jugadores no fallarán en cuanto a energía. Hay que controlar las emociones y, cuando el equipo está así, se puede ir a los pequeños detalles. Estoy muy orgulloso de los jugadores, se han merecido la victoria y he sentido que merecían vestir la camiseta del Barça", concluyó.