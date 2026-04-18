Xavi Pascual se la juega en la Euroliga en una semana muy tensa

Xavi Pascual se mostró satisfecho de haber podido clasificar al Barça para el Play-in de la Euroliga después de todos los problemas de lesiones que ha vivido el equipo y sin un solo refuerzo para compensar las bajas, algo que le llegaron a prometer cuando decidió fichar por el Barça.

Una situación tensa que llevó al entrenador blaugrana a mostrar su disconformidad en algunas de sus declaraciones, aunque finalmente y tras conversar con el club, tuvo que aceptar la situación a regañadientes y afrontar lo que resta de temporada con la misma plantilla que aceptó en su momento.

Ahora, una vez finalizada la Fase regular de la Euroliga con la clara victoria ante el FC Bayern, llega el momento de la verdad con la disputa del Play-in, que arrancarán este martes en el Palau (20.45) ante un peligrosísimo Estrella Roja.

Pascual está viviendo un año complicado sin refuerzos, pero luchará hasta el final por llevar al Barça lo más lejos posible / VALENTI ENRICH

Sólo vale ganar en el Palau

Una derrota significaría el final de la trayectoria del equipo en la máxima competición europea y podría llevar a Pascual a tomar una decisión drástica, aunque nadie piensa ahora mismo que, suceda lo que suceda, el técnico no vaya a seguir el próximo curso.

El técnico de Gavá, acostumbrado a contar con plantillas competitivas, se ha encontrado este año en una situación en la que no se ha movido en los últimos años, y su desencuentro con el club parece haber lo mitigado, aunque todavía no lo ha resuelto del todo.

“Cuando acabe la temporada ya realizaré una valoración de todo, pero ahora no voy a hablar nada mas sobre el tema”, fueron sus palabras tajantes tras la victoria ante el FC Bayern, y sin querer adelantar sus intenciones.

El técnico azulgrana confía en sus veteranos para poder alcanzar los cuartos de final de la Euroliga / VALENTI ENRICH

A la espera de acontecimientos

Y es que todo puede depender de cómo acabe el Barça la temporada, especialmente en Europa. Pascual sabe que cuenta con una buena plantilla pero corta, y ahora solo se puede luchar en las condiciones actuales y ya habrá tiempo luego de analizar todo y empezar a atar los jugadores que han de llegar de cara al próximo curso.

Pero la tarea que tiene el equipo está semana durísima. Para alcanzar el play-off de cuartos de final, tendrán que superar a un Estrella Roja que se antoja un rival muy complicado, y en caso de imponerse en el Palau, habrá que viajar, posiblemente a Mónaco,para vérselas con el conjunto que ya les dejó fuera de la Final Four el año pasado.

Si se alcanza el objetivo de entrar en los cuartos, la tarea se presume todavía más complicada dónde espera un descansado Olympiacos, el mejor equipo de la Fase regular, otro ‘hueso’ que ahora mismo, parece una quimera poder eliminar con la desventaja de pista. Pero el objetivo de Pascual es llegar ahi y pelearlo, como han hecho toda la temporada.