Xavi Pascual, indignado por jugar a puerta cerrada ante Maccabi: "Salimos perjudicados sin tener culpa de nada"

Sin tiempo para celebrar el triunfo ante el Real Madrid en el último Clásico, el Barça ya solo tiene en mente el partido ante Maccabi Tel Aviv de este martes (20:30h CET) correspondiente a la vigésima jornada de la Euroliga, la primera de la segunda vuelta.

Un partido que, por motivos de seguridad, se jugará a puerta cerrada ante uno de los equipos que en mejor forma se encuentra en la competición continental, habiendo ganado cinco de sus últimos seis duelos. Una situación, la de jugar sin público en casa, que no ha gustado nada a Xavi Pascual. "Nos seguirán a través de la tele y tenemos que ganar por la afición. Los vamos a echar mucho de menos, es una situación en la que salimos perjudicados sin tener culpa de nada, y la verdad es que no me gusta nada jugar sin nuestro público. Pero es lo que hay, nos tenemos que adaptar y ganar en cualquier caso", comentó en la previa el técnico azulgrana.

El plan de Xavi Pascual volvió a salir a la perfección para derrotar al Real Madrid en el primer Clásico de 2026 / ACB Photo - Borja B. Hojas

Pascual apela a una buena versión defensiva de los suyos

Un Pascual que advirtió de los peligros del conjunto israelí, al que será clave tratar de parar a través de una gran defensa: "Son un equipo muy atlético, con mucha calidad individual, en cualquier partido alguno de sus pequeños te la puede liar por ese talento que les hace entrar en racha y que hace que sea difícil de parar. Todos sus grandes pueden tirar y abren mucho el campo para que los pequeños tengan mucho espacio para poder penetrar. Son un equipo muy difícil de defender, pero nosotros tenemos que hacer nuestro partido, jugar bien en ambos lados de la pista y tener un buen día para poder ganar", comentó.

"La victoria ante el Real Madrid ha sentado bien en el equipo, pero ya estamos enfocados en el partido ante Maccabi. Será difícil, ellos están en un muy buen momento, y primero de todo nos tenemos que acostumbrar a esta situación de jugar sin público, adaptarnos a este partido después de las emociones tras el Clásico, que siempre que ganas un partido grande siempre cuesta mucho. Esta semana tenemos tres partidos clave", recordó un Pascual que no olvida que el equipo se medirá el viernes (20:30h CET) al Partizán de Joan Peñarroya y el domingo a Covirán Granada (17h CET), en un duelo en el que el equipo catalán puede sellar su clasificación para la Copa del Rey.

Norris, encantado con su momento en el Barça

En la previa del partido ante Maccabi también tomó la palabra Miles Norris. El ala-pívot estadounidense atraviesa un gran estado de forma y está aprovechando todas las oportunidades que le está otorgando Pascual. "Me siento bien, siempre es bueno conseguir una victoria como la de ayer. Intentamos mantener esa inercia, así que lo que buscamos es venir aquí, poner el cuerpo a punto y también la cabeza de cara al partido de mañana. Mentalmente, estamos bastante bien, llegamos preparados a cada partido, con la mentalidad adecuada, y venimos a los entrenamientos con ese mismo enfoque", comentó.

Un Norris que también valoró de manera positiva el momento que atraviesa el equipo. "Siento que estamos en un buen momento durante la temporada. Hay muchos jugadores que llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo, así que están bastante acostumbrados al calendario. Para mí, la verdad es que está yendo bastante bien. Con los viajes y los partidos fuera de casa lo estoy disfrutando, y creo que todo el mundo también lo está haciendo".

Miles Norris vive su mejor momento desde que fichó por el Barça / Twitter: @Fcbbasket

Por último, Norris tiene claro que el duelo ante Maccabi será de máxima exigencia, y espera tener delante a un rival motivado tras lo que ocurrió en la primera vuelta, con la victoria del Barça por 71-92.

"Nos encantaría jugar con nuestra afición"

"Va a ser un partido de alta intensidad. Evidentemente, como les ganamos hace un par de meses, creo que van a venir aquí muy preparados para intentar llevarse la victoria. Pero nuestro objetivo es claro: jugar duro y ganar. Nos encanta tener a los aficionados aquí, pero por desgracia mañana no será posible. Aun así, tenemos el mismo objetivo y la misma mentalidad de siempre: salir en cada partido a intentar ganar", concluyó.