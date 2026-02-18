Xavi Pascual: "Hoy diría que los tres lesionados no llegan a la Copa, pero a ver cómo evolucionan"

A pocas horas de viajar a Valencia para disputar la Copa del Rey, Xavi Pascual compareció ante los medios para repasar la actualidad del equipo y desvelar como llega el grupo a la disputa del primer título de 2026.

Una previa marcada por conocer el estado de Kevin Punter, Tomas Satoransky y Jan Vesely, que se han perdido por lesión los últimos partidos: los checos han estado con problemas lumbares, mientras que el neoyorquino sigue tratando de acortar plazos tras una lesión sufrida en el aductor de la pierna izquierda.

Así llegan el equipo y Pascual a la Copa

"Hemos jugado la Copa casi en todas las condiciones. Cada cosa tiene su parte positiva y negativa, todos tenemos que estar centrados en nuestro trabajo y que no haya distracciones en lo que pueda pasar antes. UCAM lo está haciendo muy bien, mismo número de victorias que nosotros en ACB, nos ha ganado las dos veces. Llego bien, muy contento, es una competición preciosa, todo el mundo la admira cuando estás fuera de la ACB, se vive un ambiente de baloncesto precioso, uno de los mejores momentos de entrenador, muy ilusionado, con ganas de sacar el primer partido y preparar el otro. Llego bien mentalmente, con la experiencia, pero sabiendo que será un partido difícil como para el resto de equipos".

Tres partidos para un título

"¿El título más factible? Es complicado responder... tenemos jugadores tocados, veremos si llegan, y eso nos condiciona esta competición. Son torneos muy abiertos y empiezan con igualdad para todos los participantes. Son 3 partidos para levantar un título y hay que mirarlo de esta manera. Son 3 finales y en nuestra cabeza solo está la del viernes. Nos hacía mucha ilusión jugar esta Copa, nos hacía mucha ilusión, lo hemos hecho como cabezas de serie y ahora es el momento de dar un paso más e intentar ganar en los cuartos".

Pascual, durante el entrenamiento de este martes en el Palau, sentado sobre un balón de la Copa del Rey / FCB

Las sensaciones del grupo

"Trabajamos juntos un buen tramo de la temporada, fuimos creciendo muy rápido, nos pusimos a un nivel muy alto, de lo mejorcito. Con todas las lesiones que nos han venido hemos ido tapando parches, pero no hemos conseguido crecer a la velocidad que lo hacíamos. Las sensaciones con el grupo son buenísimas con todo el mundo, también la relación con la gente de encima del club es extraordinaria".

Así evolucionan los lesionados

"Ningún jugador de los 3 ha terminado ningún entrenamiento hasta el momento, a ver qué pueden hacer, pero vamos muy justos. Día a día, nos queda el entrenamiento de hoy, el jueves. Hoy te diría que los tres jugadores están fuera, pero a ver cómo evolucionan. Si los tenemos, hay que evaluar hasta qué punto nos pueden ayudar, es una decisión complicada si es que consiguen participar con el grupo en los entrenamientos".

Jan Vesely y Tomas Satoransky, en un entrenamiento del Barça / Gorka Urresola

Mensaje ilusionante a la afición

"Somos el Barça, las emociones suben y bajan. Dos cosas para la afición: sé que vendrá mucha gente a Valencia, creo que seremos la segunda o tercera afición allí, el equipo no les defraudará nunca, pondremos todo para ganar. Seremos fieles a nuestro ADN, luchar todos los partidos hasta el final y confianza máxima. No voy a Valencia a otra cosa que no sea ganar el título, hay que ir paso a paso y para ganar la Copa hay que ganar el primer partido. Que la gente vaya con ilusión y motivación porque les haremos disfrutar".

Xavi Pascual, dando órdenes a sus jugadores en el partido ante París / EFE

A Valencia a ganar la Copa

"Tanto los tres lesionados como los jóvenes, no sabremos hasta el último momento quién viaja, dependerá de cómo estén. Al equipo le doy todas las opciones, somos el Barça y vamos allí a ganar la Copa. El equipo está bien, estamos trabajando bien, y más allá de lo que se genera con alguna derrota, vamos a por todas. Nos hubiese gustado llegar como estábamos hace un mes, pero vamos 100% a ganarla, con todo el respeto para nuestros rivales y enfatizando que solo hay una final para nosotros el viernes".

¿Cómo repercutirá la Copa en la temporada?

"Influirá mucho en el siguiente partido después de la Copa, sea cual sea la situación en la Copa, es una situación complicada para ir a Bolonia, con unas emociones que hay que gestionar. Después de las ventanas pondremos el contador a cero, así que condicionará el futuro inmediato pero no el de la ACB y la Euroliga".