Xavi Pascual: "Hemos reaccionado bien a la derrota ante el Mónaco"

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, destacó este viernes, tras el sólido triunfo ante el Casademont Zaragoza (100-80), la capacidad de reacción de su equipo tras la derrota ante el Mónaco (74-90), que les permitió asaltar la cuarta posición de la Liga Endesa.

"Valoro que llevamos una buena trayectoria en Liga, más allá de la clasificación, que todavía no miro demasiado. El equipo ha reaccionado bien tras la derrota ante el Mónaco en la que jugamos nuestro peor partido, un encuentro en el que nada salió como esperábamos", admitió el preparador catalán desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Pascual señaló que, pese a las dificultades iniciales, a partir del segundo cuarto, mostraron una "mayor solidez defensiva", evidenciada en que dejaron al cuadro aragonés en sólo tres puntos en los últimos seis minutos antes del descanso.

Ese aspecto, sumado a que siguieron atacando "bastante bien", ya que su rival les concedió muchos tiros "prácticamente solos", les permitió abrir una ventaja que supieron administrar hasta el final del partido.

Asimismo, el técnico celebró la recuperación de jugadores clave como el ala-pívot Tornike Shengelia (9 puntos), que regresó tras perderse siete partidos por molestias en el pubis, y destacó que el marcador les permitió administrar los minutos de piezas clave como Kevin Punter y Tomas Satoransky ante la exigente cuesta de enero con cinco partidos en diez días.

En relación al clásico de este domingo ante el Real Madrid, Pascual reconoció que todo entrenador espera "partidos como este" y que su equipo llega con "muchas ganas de competir", con los jugadores mentalizados para sumar un triunfo.

"Debemos centrarnos en que somos cinco contra cinco en la pista durante 40 minutos. Hay que verlo así: intentar minimizar sus virtudes, potenciar nuestros puntos fuertes y tratar de controlar el partido, hacia un lado u otro, según cómo se desarrolle la competición", concluyó.