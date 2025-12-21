Xavi Pascual: "Hemos aportado intensidad cuando tocaba para cambiar el signo del partido"

El técnico del Barça, Xavi Pascual, ha remarcado que tras el descanso el equipo "ha reaccionado como tocaba para ganar el derbi", en la victoria de los suyos por 90-80 ante el Joventut en la Liga Endesa.

El entrenador catalán se ha mostrado satisfecho por el triunfo en una semana algo más que maratoriana para el equipo, que venía de jugar, menos de 48 horas antes, un partido de Euroliga contra el Baskonia, al que derrotó después de tres prórrogas.

"Hemos cambiado el signo del partido cuando hacía falta, hemos jugado con más intensidad, algo muy difícil cuando juegas tantos partidos seguidos", ha dicho.

"Nuestro tercer cuarto ha sido muy bueno y eso nos ha dado confianza para el resto del partido. La defensa ha sido excelente en ciertos momentos y eso ha sido determinante", ha añadido.

Pese al triunfo, Pascual también ha querido hablar del mal segundo cuarto que ha hecho mantener vivo al Joventut. "Ha sido el momento en el que peor hemos jugado desde que he llegado. Sin embargo, estoy contento porque el desgaste emocional y físico que llevamos es enorme", ha finalizado.