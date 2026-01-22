Xavi Pascual habla claro sobre los posibles fichajes: "El club se ha movido"

Xavi Pascual conoce perfectamente la realidad de este Barça. El técnico de la sección de baloncesto ha dado un notable lavado de cara al equipo desde su llegada, situando a los azulgranas quintos en Euroliga (balance de 15-8) y terceros en ACB (12-4), con el billete a la próxima Copa del Rey ya asegurado. Pese a la buena dinámica, el discurso sobre la falta de profundidad de la plantilla 2025-26 sigue sobrevolando la cabeza de Pascual y de la dirección deportiva, plenamente conscientes de la situación.

“No se prevé ningún tipo de incorporación”, afirmó el catalán en la rueda de prensa previa al duelo europeo ante ASVEL. El Barça visitará la pista del antepenúltimo clasificado tras una victoria in extremis el pasado martes frente a Dubai Basketball en el Palau. El encuentro se decidió en la última posesión gracias a un tiro de Darío Brizuela, un auténtico as bajo la manga que Pascual suele utilizar en los momentos decisivos.

PASCUAL, CONTUNDENTE

Sobre el mercado, el técnico fue claro: “Si hay una lesión grave se tendrá que ver qué opciones hay, pero tampoco el mercado te ofrecerá mucha cosa porque no la hay. Se ha movido y colocado todo. Sería muy difícil que, incluso con voluntad, pudiéramos encontrar algo en caso de lesión. Esperemos que no haya ninguna”, comentó el preparador de Gavà ante los medios.

Pascual incluso bromeó con los periodistas sobre esta realidad. Es consciente de que su plantilla es corta ante posibles contratiempos físicos y de que los grandes aspirantes europeos cuentan con rotaciones mucho más amplias. “Intento no mirar a los demás, me pongo un poco nervioso”, reconoció. Sin ir más lejos, clubes como Real Madrid, Hapoel, Fenerbahçe o Mónaco, instalados en la zona alta de la Euroliga, han invertido grandes cantidades de dinero en confeccionar plantillas largas y profundas.

El Barça, en cambio, tuvo que recomponer su equipo el pasado verano tras salidas importantes como las de Anderson, el lesionado Metu o Parker, apostando por el regreso de Fall y por exprimir los últimos destellos de calidad de veteranos como Will Clyburn o Shengelia. Dos apuestas que, por ahora, han salido sobresalientes, aunque no exentas de riesgo. De hecho, el estadounidense, de 35 años y una de las grandes sorpresas del curso, no juega desde el 19 de diciembre por problemas físicos. Pascual explicó que Clyburn está “cerca de volver” y que la previsión del club es que empiece a trabajar con el grupo la próxima semana.

“Cuando acepto venir sé la realidad del equipo y no me quejaré. Es lo que tenemos y con lo que tenemos estamos compitiendo muy bien. Hemos ganado 21 de 25 partidos, un número extraordinario. Tenemos que seguir esta línea y no mirar qué tienen los demás. Lo estamos administrando bastante bien pese a las dificultades porque los jugadores lo están dando todo”, reflexionó el técnico catalán.

Además, el Barça sigue lidiando con la importante baja de larga duración de Juan Núñez. En octubre se anunció que el base estaría seis meses más fuera tras ser intervenido del menisco. El jugador, fichado en el verano de 2024 como relevo generacional de Nico Laprovittola, ha visto cómo las lesiones han frenado en seco su progresión.

ASVEL, UN EQUIPO FÍSICO

Sobre el partido del viernes en la pista del Asvel Villeurbanne francés, el técnico del Barça ha destacado que su próximo rival es "equipo muy físico y dinámico, que corre bien y que es muy atlético en todas las cosas".

"Físicamente son buenos en el uno contra uno. Aquí nos pusieron las cosas difíciles. La clasificación engaña un poco. Lo están haciendo bien. Será un partido difícil. Lo pondrán todo para ganar y tendremos que jugar bien", ha comentado sobre el duelo frente al colista de la Euroliga.