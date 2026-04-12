Xavi Pascual, sobre su futuro: "Hago un punto y aparte con lo que dije"

Xavi Pascual se mostró satisfecho y feliz por la actuación llevada a cabo por su equipo ante Bilbao Basket, al que derrotaron por 29 puntos de diferencia (90-61) en uno de los mejores partidos de la temporada para el cuadro azulgrana.

"Nos ha salido muy bien el partido ante un rival difícil al que le tenemos mucho respeto. Hemos sido muy sólidos defensivamente durante todo el partido, bien ofensivamente aunque no superacertados. Hemos pasado bien la pelota en general, pocas pérdidas y un buen partido; después de 48 horas es muy meritorio. Ahora ya ponemos la mente en la final de la Euroliga que tenemos el domingo", comentó tras la victoria ante los bilbaínos.

Un Pascual que también valoró el regreso de Juan Núñez al equipo. "Intento dejar a Juan tranquilo, que se vaya sintiendo jugador, que se deje ir, no ajetrearlo mucho y ya habrá tiempo para pedirle más. Se tiene que ir sintiendo mejor; la segunda entrada en partido ha sido mejor que la primera, pero vamos poco a poco. Lo intentaremos ayudar y es sumar un activo más. Debe ser el base más puro", expresó.

Juan Núñez volvió a jugar en el Palau / Valentí Enrich

"El equipo ha respondido bien, era el cuarto partido en ocho días. Seguimos juntos y tenemos muchas ganas del partido del viernes; será un día muy importante para nosotros. Con una victoria estamos dentro. Queremos estar todos juntos, llenar el Palau y seguir en la competición. Es un partido muy importante para nosotros. Hemos luchado para estar ahí y es el partido que nos da la opción. Sin graves contratiempos ya estaríamos dentro, pero es un partido que nos hace mucha ilusión ante nuestra gente", comentó el técnico de Gavà sobre la 'final' de Euroliga del próximo viernes ante el Bayern.

Un Pascual que también elogió a Youssoupha Fall, máximo anotador azulgrana del choque con 17 puntos. "Cuando Fall encaja en el partido siempre nos da mucho. Nunca nos falla, siempre está ahí y cuando sale nos aporta cosas".

Xavi Pascual, junto a su staff técnico / Valentí Enrich

A Pascual también le preguntaron sobre el nivel de la Liga Endesa, tras sumar su triunfo 300 en la competición. "Cada liga es diferente. Esta liga, por la combinación de los equipos que juegan en Europa, la hace extremadamente igualada; cualquier equipo puede ganar. En Bilbao sufrimos mucho, cada jornada hay sorpresas. Es muy competitiva. Me cuesta decir que es la mejor, pero es la más competitiva; todos los equipos están vivos hasta el final".

Por último, Pascual quiso pasar página a las declaraciones que pronunció el pasado martes sobre su futuro, si bien es cierto que no deja el capítulo cerrado. "De lo que dije no hago un punto final, pero es un punto y aparte hasta dentro de un tiempo. Estamos juntos Navarro y Mario Bruno, sé dónde estamos y estamos en la misma página. Así que, punto y aparte", concluyó.