BALONCESTO
Xavi Pascual explica la clave de la derrota del Barça en Estambul
El Barça no pudo vencer al Efes en un cruel final ajustado (74-73)
El Barça de Xavi Pascual no pudo ganar en el reestreno del técnico en el banquillo azulgrana. Un muy mal tercer cuarto y los 19 tiros libres de diferencia entre ambos equipos impidieron el triunfo culé.
El preparador catalán achacó la derrota al horroroso tercer cuarto de los suyos, que salieron dormidos tras el paso por vestuarios y perdieron la ventaja de once puntos que llevaban al descanso: "El tercer cuarto lo hemos jugado muy mal, no metimos los tiros abiertos y no defendimos bien. En el último cuarto era uno o otro y al final han pitado falta. Hemos perdido, porque no hemos jugado bien en la segunda parte", apuntó tras el final del partido.
Un demoledor tercer cuarto
Un parcial de 23-9 tras la reanudación condenó al Barça. Al equipo le faltó agresividad, acierto y determinación. Se deshizo ante el cerrojo turco.
