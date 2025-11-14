Xavi Pascual, el entrenador que desafió con éxito la larga 'dictadura' del CSKA

El CSKA Moscú es mucho más que un equipo de baloncesto en Rusia. Con ocho Copas de Europa, 24 Ligas de la Unión Soviética y 29 títulos entre Ligas rusas y Ligas VTB, el club fundado en 1923 por los militares del Ejército Rojo es uno de los más importantes del baloncesto europeo en las últimas siete décadas y media.

Dirigido por uno de los mejores presidentes como Andrey Vatutin, la entidad 'armetsi' trabaja ahora entre bambalinas para conseguir su regreso a la Euroliga después de expulsado en febrero de 2022 justo después del inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Con jugadores emblemáticos hace medio siglo como Vladimir Tkachenko, Sergey Belov y Sergey Tikhonenko o, más recientemente Andrey Kirilenko, Viktor Khriappa, JR Holden, los exazulgranas Cory Higgins y Erazem Lorbek o los ahora blaugranas Will Clyburn y Tornike Shengelia, el club es un auténtico transatlántico.

Poythress anota ante la mirada de Clyburn y de Milutinov / BC ZENIT

Desde que el Khimki en la temporada 2010-11 logró el título en la Liga VTB a las órdenes de Rimas Kurtinaitis al ganar la final por 64-66 ante el CSKA, el club 'armeitsi' llevaba ocho títulos consecutivos cuando Xavi Pascual fichó por el Zenit San Petersburgo en el verano de 2020.

Absorbido en 2014 por el adinerado club de fútbol tras nacer en 2003 como Dinamo Moscú Region y con elevados presupuestos gracias al poderío de Gazprom, el conjunto báltico se plantó en cuartos de la Euroliga 2020-21 y llevó al Barça al quinto partido en cuartos (79-53).

El CSKA eliminó esa temporada al Zenit en 'semis' en la Liga VTB (3-1), pero el trabajo de Xavi Pascual daba sus frutos y la diferencia se acortaba. Tanto, que los de San Petersburgo alzaron el título al año siguiente (2022) tras romper el factor pista en el séptimo partido de la final en la capital de Rusia (75-81).

Xavi Pascual ha dejado un excelente recuerdo en Rusia / BC ZENIT

La gran estrella fue el exmadridista Jordan Mickey con 19 puntos, nueve rebotes y seis asistencias en un duelo que sirvió para que Xavi Pascual hiciese historia. Eso sí, antes tuvo que sacar su carácter para clamar contra el arbitraje y fue descalificado. Pasó del enfado a la celebración.

El nuevo técnico azulgrana siguió manteniendo el nivel y engordó más un palmarés que estaba virgen hasta su llegada, con la conquista de dos Supercopas VTB y una Copa de Rusia. El pasado junio dejó el banquillo tras perder la final liguera ante el CSKA en el sexto partido. El próximo lunes se hará cargo del Barça.