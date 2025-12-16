Xavi Pascual, encantado con la "inteligencia" del Barça

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, destacó, tras la undécima victoria del conjunto azulgrana en la Euroliga, que el cómodo triunfo sobre el París Basketball (69-85) se debió a la "inteligencia" de sus jugadores en una primera mitad que acabó 29-52 y que calificó de "excelente".

"Este era un partido en el que teníamos que ser inteligentes. En algunos momentos había que correr y en otros controlar el ritmo. No se puede ganar ningún partido con altibajos descontrolados; si hubiéramos jugado así, París probablemente habría sido superior a nosotros", señaló el técnico catalán desde la sala de prensa del Adidas Arena.

Pascual reconoció que en la primera parte supieron "controlar todas las situaciones" del juego y supieron leer "muy bien" el ataque, y aunque el cuadro parisino "intentó volver con energía, atacando desde los primeros segundos", supieron mantener la sólida ventaja desde la defensa.

El preparador español destacó la importancia de "todos" los jugadores, más allá del brillante rendimiento del trío formado por Will Clyburn, que terminó con un doble-doble de 19 puntos y 12 rebotes, Kevin Punter (21) y Darío Brizuela (18), quienes ayudaron "mucho" a que ellos anotaran "tantos puntos".

Finalmente, sobre la evolución del equipo, que igualó al Valencia Basket en la segunda posición de la Euroliga con once victorias en dieciséis partidos, Pascual subrayó que la recuperación de todos los lesionados será "clave" para pulir ciertos aspecto del juego.

"Lo primero es recuperar a todos los jugadores. Cuando lo logremos, estamos seguros de que mejoraremos mucho más. Todavía hay detalles que debemos pulir: en defensa, en los pases y en el timing. Pero vamos por el camino correcto y estamos progresando", concluyó.