Xavi Pascual empieza a hartarse en el Barça: "Si queremos ganar, todos tienen que querer ganar"

El Barça no logra superar el bache de malos resultados que atraviesa en la Euroliga. El conjunto azulgrana sumó su cuarta derrota consecutiva en la competición europea tras caer en casa ante el Hapoel Tel Aviv por 75-80 en un nuevo partido en el que las lesiones volvieron a tener un papel importante. A falta de siete jornadas para terminar la fase regular, el equipo ha caído en la clasificación hasta el décimo lugar, el último que da acceso al Play-In.

Antes de arrancar el partido ante el equipo israelí, el Barça informó de un nuevo contratiempo físico esta vez de Tornike Shengelia, que se tuvo que ausentar del encuentro por una lesión en el sóleo de su pierna derecha. Tras acabar el partido, Xavi Pascual explicó que confía en que no sea una lesión de excesiva gravedad como la de Nico Laprovittola, aunque el ala-pívot georgiano no estará este domingo (19h CET) en el Olímpic para medirse a Asisa Joventut en la jornada 22 de la Liga Endesa.

Shengelia lo deja todo en la pista / DANI BARBEITO

Pese a que la información desvelada por parte de Pascual sobre el estado de Shengelia es de calado, lo cierto es que quedó en anécdota con relación a sus palabras sobre la necesidad imperiosa de reforzar al equipo de cara a lo que resta de la presente campaña.

Doble mensaje al futuro presidente del Barça

Se vio a un Pascual con un rostro muy serio durante toda su atención con los medios, y el de Gavà no tuvo ningún problema en mandar dos mensajes bien claros, por una parte a Joan Laporta, el presidente que lo trajo de vuelta el pasado mes de noviembre, y a un Víctor Font que podría ser el nuevo mandatario del club en caso de ganar las elecciones del próximo domingo.

Xavi Pascual, en el partido de Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv / Dani Barbeito

"Para la Euroliga ya no estamos a tiempo, pero nos queda la Liga (Endesa). Por lo tanto, esperemos hasta el lunes a ver si hay alguna noticia", comentó en un primer momento Pascual, para luego entonar una de las palabras más críticas que se le recuerdan en esta segunda etapa al frente del Barça.

El duro mensaje de Pascual

"A cada uno le toca lo suyo, y si queremos ganar, todo el mundo tiene que querer ganar", dijo un Pascual en un mensaje que prácticamente se convierte en una súplica para incorporar al fin una pieza que, en el caso de llegar, lo haría casi tres meses más tarde de cuando tocaba, dejando también claro que no tiene ningún problema en endurecer su discurso si así lo considera.

Fue una declaración sorprendente que generó una gran interacción en redes sociales por parte de la afición azulgrana y que, en 'X', fue retuiteada por su representante, David Carro, que a través de esa acción quiso apoyar a uno de sus clientes de mayor renombre.

Pascual lo está pasando mal en el banquillo blaugrana con el bajón moral del equipo / DANI BARBEITO

Estas últimas semanas, tanto Laporta como Font han afirmado que las primeras llamadas que llevarán a cabo serán a figuras como las de Hansi Flick o Leo Messi. Que no tarden mucho en contactar a Pascual para tratar de reconducir el rumbo de una sección por la que ambas candidaturas han pasado prácticamente de puntillas durante toda la campaña.