Xavi Pascual, a elevar su 'pleno' en cuartos a un espectacular 12 de 12

Tras una temporada marcada por la irregularidad, el Barça se jugará este viernes a una carta su continuidad en la Euroliga en el partido decisivo del play-in que disputará a las 19.30 horas en la pista de un AS Monaco con la más que posible baja por temas físicos del exazulgrana Nikola Mirotic y muy posiblemente con tan solo ocho jugadores disponibles.

Xavi Pascual confía en ampliar un espectacular pleno que le ha llevado a alcanzar los cuartos en sus 11 temporadas completas en la máxima competición continental. La duodécima se quedó en el tintero en el curso 2021-22 en el Zenit, ya que la Euroliga expulsó a los equipos rusos (también al CSKA Moscú pese a su Licencia A y al UNICS) cuando los de San Petersburgo iban en zona de play-off con 13 victorias y 10 derrotas. ¡Qué rapidez! Igualito que con los equipos israelís, ¿verdad?

BARÇA (OCHO DE OCHO)

Xavi Pascual llegó al Barça en febrero de 2008 para sustituir a un Dusko Ivanovic al que se lo llevó por delante la derrota en cuartos en la Copa del Rey ante el Bilbao Basket por 70-69 (perdía por 66-56 a tres minutos del final). El técnico de Gavà debutó en la elite superando el TOP 16 de la Euroliga al ser segundo del Grupo G, empatado con Unicaja (3-3, 64-62 en el Palau y 62-61 en Málaga). Sin embargo, en cuartos cayó ante el Maccabi de Terence Morris por 2-1 (88-75 en el tercer partido).

En la campaña 2008-09, el catalán dirigió a un equipazo en el que estaban Juan Carlos Navarro, David Andersen, Ersan Ilyasova, Jaka Lakovic, Santiago o Fran Vázquez. Los azulgranas dominaron el Grupo B de la primera fase (9-1) y el F del TOP 16 (5-1), superaron por 3-2 los cuartos contra el Baskonia (78-62 en el quinto encuentro) y cayeron en semifinales en la Final Four de Berlín ante el CSKA de Holden y Smodis (78-82). Al día siguiente vencieron a Olympiacos por la tercera plaza (95-79).

Navarro fue clave en el Barça de Xavi Pascual / EFE

Su gran temporada fue la 2009-10, reforzado con Ricky Rubio y Pete Mickeal. Fue "una página hermosa en la historia de la Euroliga", ha comentado alguna vez. El Barça ganó los 10 partidos del Grupo A, fue primero en el E del TOP 16 (5-1) y eliminó en cuartos al Madrid por 3-1. En la Final Four de París, victorias ante el CSKA en 'semis' (64-54) y en la final contra Olympiacos (86-68). Ante los ojos de Laporta, Xavi, Puyol, Busquets, Piqué y Bojan, la segunda Euroliga azulgrana era una realidad.

La temporada 2010-11 fue decepcionante para un Barça que fue tercero en el Grupo C de la primera fase (7-3) y reinó en el F del TOP 16 (6-0), pero cayó en cuartos ante el PAO (1-3). El título estuvo muy cerca en la siguiente, ya que los azulgranas fueron primeros en el Grupo B de la fase regular (9-1), en el H del TOP 16 (6-0) y noquearon 0 en cuartos al UNICS (3-0), pero en 'semis' un enorme Spanoulis y Olympiacos acabaron con el sueño (68-64). Los azulgranas fueron terceros (69-74 ante el PAO).

Fue la primera de las tres Finales a Cuatro seguidas para Xavi Pascual. En el ejercicio 2012-13, los azulgranas brillaron en el Grupo D (9-1) y en el F del TOP 16 (13-1), sufrieron en cuartos ante el Panathinaikos (3-2 con 64-53 en el quinto partido), perdieron en 'semis' contra el Madrid (67-74) y por la tercera posición contra el CSKA (74-73). En el siguiente, el Barça fue tercero en el Grupo A (7-3), primero en el E del TOP 16 (12-2) y pasaron por encima del Galatasaray en cuartos (3-0). Sin embargo, en las semifinales en Milán se vivió la derrota más dura de la 'era Pascual' contra el Madrid (62-100), aunque el equipo se levantó para ser tercero (68-93 al CSKA).

Grimau, Lakovic, Ricky Rubio, Trias y Xavi Pascual, celebrando la Euroliga de 2010 / VALENTÍ ENRICH

Fue la última Final a Cuatro del técnico de Gavà. En la temporada 2014-15, el Barça fue primero en el Grupo C de la primera fase (9-1) y segundo en el E del TOP 16, empatado con el Madrid (11-3), pero en cuartos se estrelló frente al Olympiacos de Printezis, Spanoulis, Sloukas y Hunter (1-3). El proyecto no era tan firme y, en el curso siguiente, los azulgranas fueron terceros en el Grupo C (6-4), terceros en el F del TOP 16 (8-6) y sufrieron un doloroso KO en cuartos por 3-2 (81-67 en el quinto partido) ante el Lokomotiv Kuban ruso de un Bartzokas que se ganó así su fichaje.

PANATHINAIKOS (DOS DE DOS)

La salida de Xavi Pascual del Barça tras más de ocho temporadas y la llegada de Bartzokas acabaron con el catalán en el PAO. Con KC Rivers, Gist, Bourousis y los exazulgranas Singleton y Calathes, los 'verdes' fueron cuarto en la fase regular con 19 victorias y 11 derrotas. Pese a tener el factor pista, los helenos cayeron por la vía rápida en cuartos por 0-3 ante el todopoderoso Fenerbahçe de Zeljko Obradovic, del blaugrana Jan Vesely, el exbarcelonista Nikola Kalinic y el 'animal' Ekpe Udoh.

Xavi Pascual dirigió dos temporadas al Panathinaikos / EFE

La siguiente temporada fue prácticamente calcada. Con el mejor Mike James como fichaje estrella (Pascual sigue insistiendo en su fichaje para la próxima campaña), los atenienses repitieron la cuarta posición en la primera fase y también las 19 victorias y las 11 derrotas. En una serie muy dura, los griegos no pudieron en cuartos con el Real Madrid de Pablo Laso, que había sido quinto (1-3). Tras ganar dos Ligas y una Copa, fue destituido en diciembre de 2018 y lo sustituyó... ¡Rick Pitino!

ZENIT (UNO DE UNO)

Xavi Pascual se tomó un año y medio de asueto ante la falta de proyectos atractivos y también por su deseo de prepararse para una nueva etapa después de 10 años con la máxima exigencia. En el verano de 2020 lo llamó el Zenit, un equipo que surgió del Dinamo Moscú, que pasó a ser Tryumph Lyubertsy y que en 2020 se trasladó a San Petersburgo, alimentado por los 'gasorrublos' de Gazprom que tanto están prostituyendo el deporte ruso.

Los cuartos se decidieron en un Palau Blaugrana vacío / EFE

El objetivo era acabar con la dictadura del CSKA Moscú y lo cierto es que los bálticos lo lograron, con una Liga, una Copa y dos Supercopas. En la Euroliga 2020-21, el técnico de Gavà selló la octava plaza de la fase regular en la última jornada (20-14), dejando fuera al Valencia Basket. En cuartos, los rusos llevaron al límite al Barça de Jasikevicius, pero perdieron por 3-2 con un claro 79-53 en el quinto partido del Palau a puerta cerrada por el Covid.