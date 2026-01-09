Xavi Pascual, elegido mejor entrenador del mes de diciembre en la ACB

El gran rendimiento del Barça en la ACB tras la vuelta de Xavi Pascual al club azulgrana le ha valido al técnico de Gavà su primera distinción tras su vuelta al equipo catalán.

Pascual, que tomó las riendas del equipo en Liga Endesa en el partido que el Barça tuvo que disputar en territorio insular ante Dreamland Gran Canaria, solo conoce la victoria en ACB en esta segunda etapa al frente del conjunto azulgrana.

Xavi Pascual, en el partido de Liga Endesa ante el Joventut / ACB Photo - Víctor Salgado

Invicto en ACB

En diciembre, el Barça de Pascual derrotó a Dreamland Gran Canaria (61-72), Morabanc Andorra (102-71), Baxi Manresa (62-89), Joventut (90-80) y Bilbao Basket (66-71).

Además, enero también ha arrancado con buen pie tras los triunfos ante Casademont Zaragoza (100-80) y Real Madrid (100-105), poniendo punto final a nueve tropiezos consecutivos en los Clásicos ante el eterno rival combinando Liga Endesa y Euroliga.

Xavi Pascual ha relanzado al Barça / EFE

Todo ello con una 'resurrección', la practicada por Pascual a un equipo que ha elevado sus prestaciones en defensa sin renunciar a su talento ofensivo, y que cuida mejor el balón, aumentando las asistencias y controlando las pérdidas.

Primer premio para Pascual tras su vuelta al Barça

Por todo ello, la Asociación Española de entrenadores no ha tenido ninguna duda en premiar a Pascual con el galardón de mejor entrenador del mes de diciembre en la ACB.

"Este galardón pone en valor el liderazgo, la experiencia y la meticulosa preparación de Xavi Pascual, así como su habilidad para optimizar el rendimiento de la plantilla desde el inicio del campeonato. Bajo su dirección, el Barça ha mostrado una clara identidad de juego, equilibrio en ambos lados de la pista y una elevada exigencia competitiva jornada tras jornada".

"El Trofeo AEEB reconoce la figura de Pascual como uno de los entrenadores de referencia del baloncesto nacional, destacando su constancia, su capacidad de gestión del grupo y su contribución al prestigio de la profesión de entrenador en la Liga Endesa", reza la nota de la AEEB para justificar la elección de Pascual como mejor entrenador ACB del mes de diciembre.