Xavi Pascual, el doctor Frankenstein del basket blaugrana

El Barça ha sufrido una transformación desde la llegada de Xavi Pascual, al que ha dotado de un nuevo estilo, totalmente diferente al equipo que arrancó la temporada, con dudas y sin espíritu con Joan Peñarroya al mando, para transformarlo en un conjunto que rezuma ahora mismo confianza total, ganador y con espíritu de lucha para sobreponerse a todas las adversidades, en una semejanza a lo ocurrido con el personaje de Frankestein, en la novela de Mary Shelley.

Y es que el afamado doctor Victor Frankenstein, un científico al que muchos llamaron loco, fue capaz de juntar partes de cadáveres y formar a un personaje con vida propia, capaz de sobreponerse a todo lo que viene por delante y con un espíritu de vida, muy alejado de lo que se espera de un experimento científico que acaba por desbordar a su propio creador.

Y es que lo que ha logrado Xavi Pascual podría considerarse un buen paralelismo a lo sucedido en la novela de Mary Shelley, con un equipo que empezó totalmente desangelado, sin buena conexión entre todos sus jugadores y un Palau excéptico, y que con el trabajo exigente del técnico de Gavà al poco tiempo de su regreso al club, ha dado la vuelta completamente a la tortilla para construir un equipo ganador, con total confianza y que impone respeto al resto de rivales, tanto en Liga Endesa como Europa.

Para el técnico no hay equipo o partido pequeño y quiere que el equipo los viva con la misma intensidad que él / Enric Fontcuberta / EFE

Un Barça que asusta

El Barça no es un ‘monstruo’ como fue considerada la creación del científico, y que se ha convertido en todo un Clásico con diferentes ‘remakes’ a lo largo de la historia, pero sí tiene esa bestia un paralelismo con este Barça que ha sufrido una completa transformación y con las mismas piezas con las que inició el trabajo Pascual a pesar de pedir refuerzos que no han llegado hasta el momento.

Un mérito sin igual para el entrenador de Gavà que ha infundido un nuevo espíritu al grupo, incluso difícil de poder imaginar cuando se hizo cargo del equipo en noviembre pasado. Parecía que el proceso de transformación iba a llevar más tiempo, pero la realidad actual ha superado a todas las expectativas. Este Barça asusta y no parece fácil que puedan detenerle en la lucha por todas las competiciones.

Del 2-4 al billete para la Copa

El Barça empezó la temporada con un desconcertante 2-4 en la Liga Endesa, con derrotas inadmisibles ante equipos claramente inferiores como Hiopos Lleida o Bàsquet Girona, que llevaron al conjunto azulgrana fuera de las posiciones de Copa muy pronto.

Xavi Pascual ha transformado al equipo en las pocas semanas que lleva al mando, con mucho trabajo y disciplina / sport

El aterrizaje de Xavi Pascual dio un vuelco a la situación. Arrancó la reacción con el mando interino de Óscar Orellana al mando ante Baskonia y con Pascual como técnico, el Barça ha encadenado ocho triunfos consecutivos, alguno tan especial como la victoria en la pista del Madrid (100-105) que rompía una racha de nueve triunfos consecutivos ante el Barça y 37 como local. Ahora, con un record de 11-4, tienen a tiro meterse como cabeza de serie, el objetivo marcado en los dos próximos encuentros ante San Pablo Burgos y Tenerife.

Camino del liderato en la Euroliga

Si la transformación ha sido total en la competición liguera, en la Euroliga, la competición que sueña en conseguir el aficionado culé, parece estar un poco más cerca esta temporada. Si nadie daba un duro por este equipo apenas iniciada la competición, las tornas han cambiado totalmente, con un Barça instalado en los primeros puestos, con un record de 14-7 después de acumular siete victorias y solo tres derrotas desde que Pascual cogió el equipo.

En su debut, caía por un punto ante Anadolu Efes (74-73) al igual que ante el campeón Fenerbahçe (72-71) siendo la peor derrota en casa ante AS Mónaco. Una progresión que ha metido al equipo en lo más alto y al que nadie ya descarta para luchar por el título europeo aunque todavía queda mucha competición.

De olvidados a importantes

El técnico ha logrado 'conectar' con jugadores que estaban rindiendo por debajo de su nivel como Willy Hernangómez / EFE

Si algo ha conseguido Pascual desde su llegada al equipo es recuperar para el equipo a todos sus jugadores, algo que parecía imposible en las primeras semanas de competición. Jugadores que tenían casi un papel testimonial como Miles Norris, el discutido Willy Hernangómez o los irregulares Darío Brizuela o Joel Parra, ha conseguido integrarlos para ofrecer un rendimiento regular y alto, que contribuye a mantener el nivel del equipo. Pascual asegura que algunos de ellos aún pueden dar más, y seguro que les exigirá para sacar lo mejor de cada uno para configurar un equipo compacto, con todos aportando jueguen más o menos minutos.

Una exigencia que no admite relajación

Si algo ha aportado Xavi Pascual es una exigencia máxima desde el primer día, sin conceder ni un solo atisbo a la relajación. El jugador que no se aplica en la pista en los minutos que le concede el técnico, no tiene futuro si no cumple con su trabajo, se llame como se llame.

El técnico tiene a todo el equipo conectado y a los que constantemente alecciona, en la pista o el banquillo / Angel Medina G. / EFE

Eso ha disparado la competencia en el grupo donde los entrenamientos han subido el nivel y dónde los jugadores compiten por ganarse la confianza del técnico. En la banda, Pascual es igual de exigente sea un partido de Euroliga como Liga Endesa, y considera que no hay término medio: para lograr victorias, hay que rendir en todos y bien se encarga desde la banda de recordarlo a todos.

Respeto desde el primer día

Con una trayectoria brillante, y como último ganador de la Euroliga con el Barça en París en 2010, la plantilla es consciente que tiene en la banda a un técnico con la experiencia y la trayectoria suficiente para ser respetado y con el criterio más que sobrado para sacar lo mejor de cada jugador.

Para que un equipo funcione, sus jugadores deben seguirle a pie juntillas, y en esta plantilla, nadie duda de que es el entrenador adecuado para volver a ver a un Barça metido en la lucha por todas las competiciones.

Comunión total con el Palau

El regreso de Xavi Pascual ha sido la mejor decisión que podía tomar la dirección técnica del club blaugrana. Ante las dudas que levantaba Joan Peñarroya con unos resultados que no acompañaban y una afición descontenta, era necesario traer al banquillo blaugrana alguien que contara con el apoyo total del Palau y su apuesta ha resultado acertada.

La contratación de Xavi Pascual fue la mejor decisión que podía tomar el club para reconducir la sección blaugrana / FC BARCELONA / SPO

Un Pascual en sintonía total con los aficionados del Barça que han visto en el técnico la solución perfecta para volver a hacer grande la sección y lo está demostrando con una plantilla que no diseñó él pero que le está sacando el máximo rendimiento. Con el Palau unido y un técnico siempre agradecido a la afición y con resultados en la pista, la combinación es imbatible.