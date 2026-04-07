Xavi Pascual no descarta dimitir a final de temporada: "Veremos dónde estaremos y si estaremos"

Xavi Pascual no se mordió la lengua y no descartó dimitir a final de temporada como entrenador del Barça. Agotado y abatido tras una nueva abultada derrota ante Panathinaikos por 79-93.

Ante todas las dificultades que viene viviendo el equipo, acrecentadas por las lesiones en la posición de base, Pascual no quiso valorar la inactividad del club en cuanto a fichajes, pero a cambio, dejó abierta su salida del club.

Posible dimisión a final de temporada

"Me siento el máximo responsable del ridículo que hemos hecho. Soy el máximo responsable, llegaremos a dónde llegaremos, cuando termine la temporada ya hablaremos, explicaremos muchas cosas y hablaremos de todo. Ahora intentaré tener la máxima calma posible, ahora tenemos que estar todos unidos y cuando termine tendremos tiempo para hablar, para valorar, veremos donde tenemos que estar y si estaremos. Repreguntado por la cuestión, Pascual se reafirmó: "He dicho exactamente lo que quería decir", dejando la puerta abierta a una posible dimisión cuando termine el curso", comentó.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Valentí Enrich

"Felicidades a Panathinaikos, fueron mejores. Al final del segundo cuarto destruyeron el partido y ya no hubo partido. Un desastre hasta el final del partido. Es uno de los peores partidos desde que estoy aquí, como ante Mónaco y Madrid. Nos hemos rendido, hemos dejado de luchar. Ha habido reacción y carácter, pero nos está pasando mucho, momentos que nos quedamos deprimidos y sin liderazgo. Es un partido muy doloroso para nosotros. Veníamos en una buena dinámica, en Kaunas fuimos competitivos pero hoy nos han sacado los colores y no hemos estado a la altura. Ellos tienen un roster extraordinario y nosotros estamos como estamos", dijo Pascual tras la derrota ante el conjunto griego.

Está todo fuera de sitio, Juani de primer base, perdemos a Brizuela como revulsivo. Te juegas todo y no tienes a tus dos bases. Vamos muy justos con nuestros pequeños sin Satoransky. No hemos tomado las mejores decisiones en los dos lados de la pista. Vesely está tocado y se juntan estas cosas y te pasan por encima. En Mónaco hay que intentar hacer mejor partido y si allí no podemos.

En vilo por Satoransky y Brizuela

Además, Pascual no entró en detalles por la ausencia de Tomas Satoransky en el equipo. "No puedo hablar del tema de Satoransky, hay que hacer más pruebas. Cuando tengamos un diagnóstico lo explicaremos públicamente. A ver Darío el isquiotibial, puede tener alguna lesión".

Xavi Pascual, entrenador del Barça de basket / Enric Fontcuberta

Pascual acabó triste por la dura manera en la que se perdió ante PAO. "Necesito que el equipo vaya al límite en sus posibilidades y si no ganamos, pues no se gana. Pero hoy es muy decepcionante, es una derrota que como entrenador del Barça me sabe muy mal haberlo hecho en casa. Nos tenemos que adaptar a una nueva situación, el equipo hoy ha dejado de creer por no tener a sus pilares en la posición de '1'. Entiendo que la gente se haya ido antes a casa, entiendo el sentimiento de la afición. Me sabe muy mal. Dije que lo pasaríamos muy mal y pedí que estuviésemos juntos hasta el final", concluyó.