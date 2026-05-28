Xavi Pascual: "La decisión de irme le hará bien al Barça"

El todavía técnico del Barça, Xavi Pascual, acompañado del presidente Rafa Yuste, el directivo responsable de la sección, Sisco Pujol, junto a los responsables deportivos de la sección, Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, explicó los motivos por los que deja el club a final de temporada, una decisión que aseguró tomó en los últimos días, aunque tenía claro que no podía trabajar en el club, aunqe no tiene una 'guerra' con nadie.

"El Barça es mi club y solo quiero dejar claro que mi apuesta es salir porque "me siendo desgastado, no soy el mismo técnico que salió del Barça en 2016 y no estoy acostumbrado a trabajar de esta manera", dijo Pascual tratando de explicar los motivos por los que no se ve con fuerzas para seguir.

El técnico reconoció que fichó por el Barça "más con el corazón que con la cabeza", aunque no quiso entrar en ninguna polémica con el club y desmintió que tuviera algún problema con la dirección técnica, "es que no estábamos en la misma página" y aseguró que le produjo mucho dolor "el no poder clasificar al Barça para los cuartos de final de la Euroliga".

El técnico negó que tuviera 'guerras' con nadie y que se marcha por tener un modelo de sección diferente / VALENTI ENRICH

"Todos queremos ganar la ACB"

Pascual no quiso aclarar si los fichajes que no llegaron fue un problema. "No es momento de hablar de este tema, solo quiereo pensar en lo que nos queda de temporada, con el equipo totalmente centrado", comentó Pascual.

"Todos queremos ganar la ACB, le pido al Palau que estemos en la misma página, que se expresen como quieran, pero que estemos juntos. Nunca le podré agradecer al Palau todo el apoyo que me da", comenta Pascual visiblemente emocionado por lo que deja atrás y espera que la afición siga apoyando al equipo hasta el final.

El presidente Yuste entra en la sala con el responsable de la sección, Sisco Pujol / VALENTI ENRICH

Explicó que "estuve pensando en mi decisión hasta el 16 y tomé la decisión madurada que no seguiría. Me sabe mal por los aficionados, por algunas filtraciones que han salido. Quería avisar lo antes posible para que el club tuviese tiempo para organizarse, y no quería ser un problema en el futuro del club", explicó.

"Una decisión que hará bien al Barça"

"Creo que la decisión le hará bien al Barça, todo el mundo se recolocará y todo el mundo saldrá ganador de la decisión que he tomado. En el momento en el que Valencia se clasificó para la Final Four, consideré que tenía que acelerar la decisión".

La rueda de prensa de Pascual causó mucho interés entre los medios / VALENTI ENRICH

"Me sabe mal por los aficionados, las filtraciones no interesadas...quería hablar el lunes 18 con el presidente. No quería ser un problema para el club. Ha sido una decisión valiente, y con un buen ‘timing’ para todas las partes"

"Hablé con el presidente Yuste, el lunes, 18 y le expresé que había tomado esa decisión. Yuste y Enric Masip y Laporta, al que quiero muchimismo, hizo todo lo posible, pero cuando tomas una decisión son juyy dificile, pero no puedes tirar para atrás…

El presidente Yuste quiso estar al lado de Pscual en su despedida del club / VALENTI ENRICH

"Expliqué a todos mi decisión"

"Me reunií con el staff y les expliqué mi decisión, con las jugadores, y estamos todos en la misma página. El equipo quiere acabar bien la temporada, somos muchos los que no continuarems y podemos hacer el último baile en la Liga

"Le pediría que el Palau siga igual de entregado conmigo y los jugadores, y al final de temporada que cada uno se exprese como quiera. La madureza del Palau ha sido increíble, y no estaré lo suficiente agradecido por lo que me ha dado el Palau y lo deseo lo mejor para el Barça y acabar esta etapa de la mejor manera posible".

"El club está en un gran momento, y seguro que estaremos muy cerca del éxito y estaré muy feliz" sentenció Pascual, al que todavía le queda luchar por la Liga Endesa antes de anunciar su futuro que todo apunta a Dubai Basketball..