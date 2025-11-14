Xavi Pascual decidió seguir desde casa el Barça - Virtus Bolonia

El reencuentro entre el Palau y Xavi Pascual todavía deberá esperar unos días. El nuevo técnico azulgrana arrancará el lunes su segunda etapa al frente del equipo, tras oficializarse en las últimas horas su regreso hasta 2028.

Antes de ponerse al frente del equipo, el Barça disputa dos partidos. El de esta noche, ante la Virtus Bolonia en la undécima jornada de la Euroliga, y el del próximo domingo 16, a partir de las 19h (CET) contra Baskonia en la séptima jornada de la Liga Endesa.

Óscar Orellana, que se hizo cargo del equipo el pasado miércoles en Múnich, logrando una victoria ante el Bayern por 74-75, entrenará de nuevo al equipo frente al cuadro italiano, y hará lo mismo frente a los vitorianos, en lo que será una auténtica final para que la participación en la Copa del Rey no empiece a ser un verdadero problema.

Oscar Orellana durante un tiempo muerto en el partido ante el Bayern / FC BARCELONA

Había la duda de si Pascual se iba a dejar ver por el Palau en el partido ante la Virtus una vez conocida su vuelta a la disciplina azulgrana. De sí el técnico de Gavá iba a volver a tener ese primer contacto con la que fue su afición desde 2008 y hasta 2016.

Pero ese reencuentro todavía se hará esperar. Pascual decidió que el foco mediático apunte únicamente hacia al equipo, y no presenciará el choque ante la Virtus desde el Palau.

Pascual tiene que devolver el espíritu ganador a una sección que languidecía en los últimos años / AFP

Además, estaba previsto que el próximo domingo comentase el duelo de ACB frente a Baskonia en DAZN, la televisión con los derechos de la Liga Endesa. Algo que ha saltado por los aires tras confirmarse su vuelta al conjunto azulgrana.