Xavi Pascual decide no tirar la toalla con Willy Hernangómez

El Barça acumula seis victorias consecutivas combinando Euroliga y Liga Endesa. El triunfo en Manresa de este pasado domingo, tras superar con rotundidad al Baxi (62-89), sirvió para sumar la cuarta alegría seguida en una ACB en la que el cuadro azulgrana avanza a buen ritmo, pero en la que siguen si poder escalar posiciones.

Son cinco victorias consecutivas en una Liga Endesa en la que el Barça, tras las primeras 10 jornadas de fase regular, ocupa la séptima posición, eso sí, a un triunfo de diferencia de La Laguna Tenerife (4º), Joventut (5º) y Unicaja (6º). Este próximo fin de semana, el Palau acogerá un derbi de alta intensidad ante la Penya (21/12 12:30h CET), en plena pelea, de ambos equipos, por estar presentes en la próxima edición de la Copa del Rey.

Victoria muy convincente en Manresa

La victoria en el Nou Congost dejó buenas noticias en clave Barça. Otro recital ofensivo de Darío Brizuela, autor de 22 puntos (su marca más alta de la temporada), el debut en ACB de un Miles Norris que estuvo en pista más de 35 minutos y que coqueteó con las dobles figuras (9 puntos, 8 rebotes), la versión más completa de un Tomas Satoransky que firmó 11 puntos, cinco rebotes y siete asistencias para 24 créditos de valoración, y una versión muy solvente de un Willy Hernangómez que volvió a ser importante para el equipo en ambos lados de la pista, protagonizando una gran actuación frente al conjunto manresano.

Willy Hernangómez lucha por un rebote junto a Pierre Oriola y Álex Reyes / ACB Photo - Joaquim Alberch

En 18 minutos y medio en pista, el '14' azulgrana se fue hasta los 12 puntos, con un buen 5/6 en el tiro de dos puntos, a los que les añadió nueve rebotes, cuatro de ellos ofensivos, para 19 créditos de valoración. Perdió tres balones y colocó un tapón, pero ante la lesión de Jan Vesely, se hizo grande y fue importante para Xavi Pascual.

Willy explica el paso al frente defensivo

Willy, que se congratuló del "buen trabajo de todos", y que valoró positivamente una "victoria muy difícil siempre en Manresa", explicó, tras el encuentro, esas mejoras que viene viviendo el equipo desde la llegada del técnico de Gavà al banquillo. "Estamos trabajando mucho en tener una defensa sólida, estructurada, en la que demos el 120%, que haya comunicación y que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Y sobre todo, dejarnos la piel en cada acción y cada posesión. Estamos haciendo un buen trabajo, pero todavía nos queda. Cada uno sabemos las normas y la estructura, y las ganas e intensidad están ahí. Cuando hay pequeños errores, con ese extra de intensidad quizás se puede arreglar. Es un tema de confianza, los bases saben que cuando esté en pista les voy a poder ayudar con la defensa que sea, y yo sé que a mí me van a ayudar detrás para aguantar al mío", comentó tras el encuentro en una entrevista postpartido en 'DAZN'.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

El trabajo de los entrenadores con Hernangómez

Además, Willy también desveló el trabajo que están haciendo tanto Pascual como su inseparable ayudante, Íñigo Zorzano, para que su nivel defensivo mejore. "Estoy muy feliz, trabajando muchísimo. Me están exigiendo, corrigiendo, estoy aprendiendo y disfrutando en cada entreno y en cada partido, y estoy feliz. Soy consciente de que tengo muchas cosas que mejorar, y creo que Xavi e Íñigo me están ayudando muchísimo, cada día tengo un vídeo con lo que tengo que mejorar, entrenamientos individuales... Hay que tener paciencia y al final todo saldrá", afirmó el pívot madrileño.

Willy desveló el gran trabajo que están haciendo Pascual y Zorzano para ayudarle a mejorar en defensa / EFE

La exigencia de Pascual con Willy

Una felicidad, sobre el rendimiento del '14' azulgrana, que también compartió Pascual en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Willy ha dado un paso adelante. Estoy muy contento, y tengo claro que si queremos ganar, él tiene que ser muy importante". Y es que, tras unos primeros partidos con poco protagonismo, Hernangómez está contando cada vez con más minutos, y el madrileño está respondiendo: en los dos últimos compromisos ACB, Willy promedia 12,5 puntos y 6,5 rebotes en algo más de 18 minutos por encuentro. En cuanto a capturas, su progresión es más que notable, y por encima de esos números, solo se mueven Tryggvi Hlinason, de Bilbao Basket (7,6) y Sander Raieste de UCAM Murcia (6,7).

Ahora, y tras coger confianza en Liga Endesa, Willy debe tratar de mejorar su contribución a una Euroliga en la que está en 6,1 puntos y 3,7 rebotes por encuentro. Delante, un Paris Basketball al que visitan este martes (21h CET), y con el gran recuerdo de la actuación a domicilio del '14' ante el cuadro parisino el pasado curso: 23 puntos (récord Euroliga), 10 rebotes y 30 créditos de valoración que sirvieron para tumbar al conjunto de Tiago Splitter, T.J. Shorts y compañía.