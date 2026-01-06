Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Euroliga

Xavi Pascual da las claves de la victoria ante el Maccabi

El técnico valoró muy positivamente la puesta en escena de su equipo y cómo gestionó la gran reacción macabea

Willy Hernangómez: "Confío mucho en mejorar y voy a buscar lo que necesite de mi"

Willy Hernangómez: "Confío mucho en mejorar y voy a buscar lo que necesite de mi"

Willy Hernangómez: "Confío mucho en mejorar y voy a buscar lo que necesite de mi" / David Rubio

David Rubio

David Rubio

El Barça superó este martes por 93-83 al Maccabi Tel Aviv en un partido rodeado de polémica por las protestas contra el Estado de Israel a las afueras del Palau que se disputó a puerta cerrada.

Fue un duelo extraño por la ausencia del calor del público y por el extraordinario inicio de un cuadro local que llegó a ganar por 44-20 en el segundo cuarto para terminar sufriendo en el último hasta el 77-72.

Satisfecho por la decimotercera victoria que mantiene al Barça en la zona noble de la Euroliga, Xavi Pascual destacó el trabajo de sus jugadores pese a las bajas y poco más de 48 horas después de vencer al Madrid.

"Empezamos muy bien. Habíamos hablado mucho sobre jugar sin público y hemos arrancado muy bien, con 12 o 13 minutos brillantes. Un triple de Blatt les dio confianza, después metió otros dos y nos fuimos al descanso con menos ventaja. El tercero era peligroso y estuvimos bien. Y en el último fallamos dos o tres tiros, pero encontramos a Toko (Shengelia) y todo el equipo ha defendido muy bien", dijo el catalán.

Xavi Pascual echó de menos a la afición

Xavi Pascual echó de menos a la afición / GORKA URRESOLA

Mención especial para Tornike Shengelia por cómo asumió la responsabilidad: "Toko es un jugador top de la Euroliga y lo ha demostrado. Tiene un poco de todo. Es supercompetitivo, tiene la calidad de entender el juego, el carácter para tirar del grupo y de liderazgo. Lo hemos echado de menos, pero hemos sobrevivido".

Sobre la reacción visitante, Xavi Pascual cree que con un Palau "lleno y apretando y con 24 puntos de ventaja no nos habría pasado. Hay que mirar el vaso medio lleno y en el descanso les he dicho que habríamos firmado estar +12. Lo hemos hecho muy bien y con muy buena mentalidad".

El míster destacó que Laprovittola es "superimportante para nosotros. Puede ocupar las dos posiciones (uno y dos) y es diferencial porque tiene tiro exterior, creación en las dos manos, conocimiento del juego y experiencia. Ha necesitado su tiempo y vuelve a estar en forma. Es un jugador fundamental".

Pascual cree que el equipo no perdió nunca la intensidad. "Es el típico tópico, que nos hemos relajado, pero tiramos dos veces solos y nos pitaron falta en ataque en un rebote. Ellos han tirado de talento, pero nos hemos relajado, aunque siempre puedes cometer errores o parece que vas a meter y no metes", concluyó.

