Euroliga
Xavi Pascual da las claves de la victoria ante el Maccabi
El técnico valoró muy positivamente la puesta en escena de su equipo y cómo gestionó la gran reacción macabea
El Barça superó este martes por 93-83 al Maccabi Tel Aviv en un partido rodeado de polémica por las protestas contra el Estado de Israel a las afueras del Palau que se disputó a puerta cerrada.
Fue un duelo extraño por la ausencia del calor del público y por el extraordinario inicio de un cuadro local que llegó a ganar por 44-20 en el segundo cuarto para terminar sufriendo en el último hasta el 77-72.
Satisfecho por la decimotercera victoria que mantiene al Barça en la zona noble de la Euroliga, Xavi Pascual destacó el trabajo de sus jugadores pese a las bajas y poco más de 48 horas después de vencer al Madrid.
"Empezamos muy bien. Habíamos hablado mucho sobre jugar sin público y hemos arrancado muy bien, con 12 o 13 minutos brillantes. Un triple de Blatt les dio confianza, después metió otros dos y nos fuimos al descanso con menos ventaja. El tercero era peligroso y estuvimos bien. Y en el último fallamos dos o tres tiros, pero encontramos a Toko (Shengelia) y todo el equipo ha defendido muy bien", dijo el catalán.
Mención especial para Tornike Shengelia por cómo asumió la responsabilidad: "Toko es un jugador top de la Euroliga y lo ha demostrado. Tiene un poco de todo. Es supercompetitivo, tiene la calidad de entender el juego, el carácter para tirar del grupo y de liderazgo. Lo hemos echado de menos, pero hemos sobrevivido".
Sobre la reacción visitante, Xavi Pascual cree que con un Palau "lleno y apretando y con 24 puntos de ventaja no nos habría pasado. Hay que mirar el vaso medio lleno y en el descanso les he dicho que habríamos firmado estar +12. Lo hemos hecho muy bien y con muy buena mentalidad".
El míster destacó que Laprovittola es "superimportante para nosotros. Puede ocupar las dos posiciones (uno y dos) y es diferencial porque tiene tiro exterior, creación en las dos manos, conocimiento del juego y experiencia. Ha necesitado su tiempo y vuelve a estar en forma. Es un jugador fundamental".
Pascual cree que el equipo no perdió nunca la intensidad. "Es el típico tópico, que nos hemos relajado, pero tiramos dos veces solos y nos pitaron falta en ataque en un rebote. Ellos han tirado de talento, pero nos hemos relajado, aunque siempre puedes cometer errores o parece que vas a meter y no metes", concluyó.
