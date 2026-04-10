Xavi Pascual culpa a la defensa tras la derrota del Barça en Mónaco: "Hemos cometido demasiadas faltas"

Después de la tempestad llegó la calma. Al menos de puertas hacia adentro. Xavi Pascual entró en erupción el pasado miércoles, tras la humillante y dolorosa derrota en Euroliga frente al Panathinaikos en el Palau Blaugrana. El técnico de Gavà no se mordió la lengua, amenazando incluso con dimitir si no se reconducía la situación a nivel institucional, reclamando una apuesta clara por la sección de baloncesto.

Pascual dobló la apuesta el jueves, en vísperas de la visita a Mónaco, con otras declaraciones que no dejaron a nadie indiferente: "En el Barça, la vida es ganar no ir con medianías por Europa". ¿Señalaba al vestuario o de nuevo al palco?

El partido en el Principado llegaba caldeadito desde la previa, calificado como "final" por Darío Brizuela, por lo que estaba en juego a nivel clasificatorio y por el maremoto provocado por Pascual. El preparador azulgrana, no obstante, acabó contento de la primera mitad en el Gaston Médecin monegasco. "Salvo los últimos minutos y ese parcial de 7-0 del Mónaco, estamos jugando como debemos. La calidad de la plantilla del Mónaco está ahí", indicó.

Xavi Pascual, durante un partido con el Barça / EFE

Desequilibrio en las faltas

El humor del de Gavà cambió tras el intermedio, por la actuación del equipo, en especial en el último cuarto, y de la tripleta arbitral por las numerosas faltas personales señaladas. Pascual enfiló el camino de vestuarios visiblemente enfadado con la actuación de los colegiados y cargó contra el desequilibrio en las faltas, con el Barça recibiendo doce y el Mónaco 29, una vez en sala de prensa: "Hemos cometido demasiadas faltas de tiro y hemos perdido el partido por este motivo. Está claro que el partido se ha decidido por los tiros libres".

Pascual vio brotes verdes en el juego de sus hombres, aunque señaló los "problemas defensivos" como uno de los aspectos clave en la derrota en Mónaco. "En los primeros 18 minutos hemos mandado en el marcador y controlado el encuentro. En el último minuto del primer tiempo perdimos la ventaja conseguida por dos defensas que fueron falta y luego tiro libre. A partir de ahí, el partido estuvo igualado", reconoció el catalán.

"En la segunda parte estuvimos peleando por la victoria hasta el final, pero aparecieron de nuevo problemas defensivos e hicimos demasiadas faltas", incidió.