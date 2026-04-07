Xavi Pascual cruza los dedos: dos dudas hasta última hora en el Barça de basket

Las posibilidades de que el Barça se imponga este martes a Panathinaikos pasan por la presencia de dos piezas clave. Ni Satoransky ni Vesely estuvieron presentes en la visita del Barça a Zaragoza y no se decidirá hasta última hora si juegan esta noche. Sin duda, los checos son dos piezas clave para Xavi Pascual, que deberá decidir si están listos para saltar a pista.

"Puedo decir poco. Vamos a esperar a mañana cómo están las cosas y veremos. Con alguno optimista, y con otro, bastante pesimista", comentaba el entrenador de Gavà tras la victoria en Liga Endesa. Según los comunicados del club, Satoransky se perdió el duelo del fin de semana por tener "síntomas de indisposición y un importante agotamiento durante el partido ante Zalgiris".

El base checo jugó un total de 12 minutos en la primera parte en Lituania, y se optó por que no saltara más a pista después. Una ausencia que el equipo acusó tanto en el juego como en el marcador. La baja de 'Sato' dejaría prácticamente huérfano de jugadores en el '1' para Pascual. Tan solo estaría disponible Juani Marcos como base puro y jugadores como Brizuela o Punter deberían ejercer ese cargo.

Tomas Satoransky es duda para el duelo ante Panathinaikos / Dani Barbeito

Por el otro lado, Vesely tampoco estuvo presente en tierras aragonesas por "molestias físicas". También se trataría de una baja muy delicada, teniendo en cuenta que es el pívot más en forma del equipo y de los máximos anotadores del equipo en las últimas semanas: 14 puntos contra Zalgiris, 18 ante Unicaja y otros 14 en la victoria ante Estrella Roja en el Palau.

Si el '5' checo no pudiera saltar a pista, Pascual debería dar más minutos al grupo formado por Willy Hernangómez y Youssoupha Fall. El pívot español no ha tenido una gran cantidad de minutos en los últimos partidos, pero su buen rendimiento ante Panathinaikos, sobre todo en ataque, sería una gran noticia. El técnico de Gavà necesita que todos aporten este último tramo.

Jan Vesely, la otra duda en el Barça de basket / Valentí Enrich

La visita de Panathinaikos se presenta como una auténtica final. Ambos equipos están igualados en la clasificación de la Euroliga, con el mismo balance de victorias y derrotas (20-15). Sin embargo, los griegos atraviesan uno de los mejores momentos de la temporada y uno de los motivos es la incorporación de Nigel Hayes-Davis, MVP de la pasada Final Four.

Un partido a vida o muerte

"Nosotros estamos en la situación que estamos, y es un partido muy importante y deseamos que el Palau esté como en los partidos de las grandes ocasiones, con un rival que se lo vale, porque vale la pena venir a ver a un rival de este nivel. Seguro que pasaremos muchos momentos de dificultad y nuestro público siempre es una garantía y nos ayuda mucho a superar estas dificultades", aseguró Pascual en la previa del partido.

Clasificarse directamente para los playoffs parece una tarea prácticamente imposible, pero ganar a Panathinaikos aseguraría tener el 'average' ganado con los griegos. Algo que podría resultar fundamental para quedar por delante de ellos en caso de empatar en el balance. En caso de estar en los play-in, ser séptimos sería clave para tener una doble oportunidad.