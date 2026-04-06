Xavi Pascual cree que para ganar al Panathinaikos “habrá que anotar mucho”

El técnico del Barça, Xavi Pascual, que reconoció tener mucha simpatía por el Panathinaikos, equipo al que entrenó del 2016 al 2018, no dudó en calificar a los griegos como uno de los equipos ‘grandes’ de la Euroliga. “De entrada, se trata de un partido muy importante ante una de las mejores plantillas de Europa, un club del que guardo muy buen recuerdo, y con el que tengo muy buena relación con la gente de allí”, explicaba en la previa.

“Un equipo que claramente está en progresión ascendente con el fichaje de Nigel Hayes, y la incorporación de Lessort les confiere un nivel de status superior, lo que nos obligará a jugar un buen baloncesto ofensivo para igualar su anotación que es muy alta”, dijo el técnico de Gavà.

“Todos sus pequeños tienen mucho desequilibrio con TJ Shorts o Kendrick Nunn, o sus ‘tres-cuatros’ con Osman, Nigel Hayes o Hernan Gómez, y los interiores como Faried o Lessort, que tienen mucha finalización, por tanto es un partido donde debemos estar muy bien defensivamente, pero también nos obliga a jugar muy bien ofensivamente si queremos estar siempre en el partido y tener opciones de ganar”, advertía el entrenador blaugrana.

El apoyo del Palau, clave

“La Euroliga está muy igualada y todos los equipos pasamos mejores y peores momentos. Ellos han tenido sus momentos de dificultad, pero ahora que llega la recta final, se los ve muy puestos y en un gran momento”, analizó Pascual

“Nosotros estamos en la situación que estamos, y es un partido muy importante y deseamos que el Palau esté como en los partidos de las grandes ocasiones, con un rival que se lo vale, porque vale la pena venir a ver a un rival de este nivel. Seguro que pasaremos muchos momentos de dificultad y nuestro público siempre es una garantía y nos ayuda mucho a superar estas dificultades”, finalizó Pascual.