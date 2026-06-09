Xavi Pascual, tras la contundente victoria ante Tenerife: "Hacer feliz a la gente del Barça es lo máximo que hay y es lo que buscamos"

Tras la contundente victoria del Barça ante La Laguna Tenerife (100-67) en el primer partido de las 'semis' del play-off de la ACB, Xavi Pascual congratuló a los suyos después de haber firmado una de las mejores actuaciones en lo que va de campaña.

"Ha sido un día fantástico, nuestra gente nos ha ayudado muchísimo. Hemos estado muy bien, ha sido un partido muy completo a nivel global, nos pone 1-0 y nada más", comentó un Pascual que añadió este duelo a alguno de los mejores que ha jugado el equipo esta campaña: "Hemos hecho partidos buenos, el equipo está bien, han vuelto muchos jugadores, pero ya hemos hecho muchos. El partido nos tiene que empujar a tener la misma concentración el jueves".

Un Pascual que elogió a todo el equipo, destacando la figura de Juani Marcos y lo importante que está siendo en el arranque de los últimos partido.

Juani Marcos, jugador del Barça, ante La Laguna Tenerife / Dani Barbeito

"Algunos jugadores están terminando de coger su punta de forma. Físicamente hay que estar preparado, llevamos partidos casi cada dos días. Es importante la aportación de todos los jugadores, creo que será una serie larga. Juani lleva muchos partidos creciendo en su juego, defensivamente está más sólido, tácticamente ha jugado en todas las facetas del juego. Estamos encantados con él, se lo merece, ha trabajado mucho, esperando su momento, mejorando, y ahora es el jugador que nos está liderando".

Un Pascual que no piensa dar marcha atrás con su salida del Barça cuando termine la campaña pase lo que pase en este final de curso. "Ya hemos hablado suficiente sobre mi decisión, nos centramos en la serie, en jugar la final. Esta es mi casa, mi templo, me lo paso genial cuando estamos bien y sufro mucho cuando no. Hacer feliz a la gente del Barça es lo máximo que hay y es lo que buscamos como equipo", recordó un Pascual que considera que el "segundo es el partido importante en una eliminatoria al mejor de cinco encuentros".

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

65 de los 100 puntos anotados por el Barça vinieron desde el banquillo, algo que destacó el entrenador azulgrana. "Es un partido muy completo para todos. Hemos bajado el minutaje de algunos jugadores. Todo el mundo está aportando. Ha sido un partido muy completo, pero cuando salgamos de la sala hay que pensar ya en el segundo".

Por último, Pascual elogió la buena línea que viene exhibido el equipo en este tramo de curso, con el título de la Liga Endesa en juego. "El partido de Valencia fue un accidente, veníamos en buena dinámica. Somos tremendistas en este club, algunos pensarán que estamos en la final, pero ni muy arriba ni muy abajo, hay que estar en equilibrio", concluyó.