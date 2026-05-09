Baloncesto
Xavi Pascual busca igualar a Joan Peñarroya ante el San Pablo Burgos
El Barça recibe el conjunto leonés esta tarde (18h CET) en busca de la 21ª victoria ACB de la temporada que permita igualar los triunfos del pasado curso en fase regular
Nuevo desafío para el Barça en el Palau. A partir de las 18h (CET), Xavi Pascual y sus jugadores reciben al San Pablo Burgos en la 30ª jornada de la fase regular de la Liga Endesa, con el objetivo de sumar un nuevo triunfo que mantenga viva la esperanza de escalar alguna posición en la tabla clasificatoria.
El conjunto azulgrana aspira a lograr su 21ª victoria de la campaña en la ACB, algo que permitiría repetir el mismo número logrado el pasado curso con Joan Peñarroya al frente del equipo. La 24/25 se cerró en 5ª posición con 21 triunfos y 13 tropiezos.
Ha vuelto a ser otra semana limpia para un Barça que ha seguido el play-off de la Euroliga desde la televisión. Días amargos, con el prematuro adiós de la competición europea, pero que permite recuperar piernas de cara el tramo final de la campaña, con la disputa del último título del curso.
'Lapro' y Clyburn, bajas confirmadas
El técnico de Gavà tiene dos bajas confirmadas para la cita. La ya conocida de Nico Laprovittola, que se recupera de la lesión en el aductor largo de su muslo derecho, y la ausencia de Will Clyburn, que sigue con el tratamiento farmacológico tras haber experimentado problemas cardíacos y que todavía estará unas semanas alejado de las pistas de juego.
Las palabras de Shengelia
"Venimos con la energía positiva tras haber ganado un partido que también nos dio mucha confianza. Teníamos que reaccionar y lo hemos hecho de manera muy positiva, aunque todavía nos queda mucho margen", comentó en la previa Tornike Shengelia en declaraciones al club.
Delante, el Barça tendrá a un San Pablo Burgos que lucha por huir de la zona baja de la clasificación. Arrancan la jornada en 15ª posición con nueve triunfos, uno más que Morabanc Andorra que es penúltimo.
San Pablo Burgos, un rival peligroso
Con la llegada de Porfi Fisac, el conjunto leonés dio un giro radical en cuanto a una permanencia que parecía casi imposible meses atrás. Ahora, los burgaleses llegan al Palau con dos victorias consecutivas y con ganas de asaltar el feudo azulgrana.
Raul Neto volverá a reencontrarse con la afición del Barça tras su efímero paso por el cuadro catalán la pasada temporada, y Pascual y sus jugadores deberán minimizar las virtudes de Gonzalo Corbalán (15,5) y Ethan Happ (13), dos de los máximos artilleros del conjunto visitante.
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