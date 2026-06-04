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Baloncesto

Xavi Pascual, sobre el arbitraje ante UCAM Murcia: "Llevamos 80 minutos en la misma línea"

El técnico azulgrana analizó la derrota del Barça ante el conjunto murciano que fuerza, el próximo sábado, el tercer y definitivo partido de la eliminatoria

Joel Parra: “No voy a entrar en el tema arbitral, tengo que verlas en frío y analizar”

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Marc del Río

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Barcelona

Tras caer en el segundo partido de los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa por 87-90, Xavi Pascual, entrenador del Barça, se mordió la lengua sobre las acciones arbitrales en el último minuto de partido que decantaron la contienda para el cuadro murciano.

"El equipo ha entrado concentrado, ellos han tenido un acierto extraordinario en el triple, han jugado muy bien, nosotros bien, y les ha sido suficiente en el tramo final. Las acciones arbitrales han sido decisivas, las dos acciones con Vesely y que cada uno piense lo que quiera, el partido se ha decidido ahí. Punter solo ha recibido dos personales, revisaremos el partido, pero las sensaciones no son buenas. Prefiero no decir gran cosa más del arbitraje, pero llevamos 80 minutos en la misma línea", comentó el técnico azulgrana tras el choque.

Xavi Pascual, entrenador del Barça

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Un Pascual que también valoró las dificultades que les tocará vivir tanto a él como a sus jugadores, en el Palacio de los deportes de Murcia.

"Será un nuevo partido, con un ambiente extremadamente hostil, difícil de jugar, hay que recuperarse anímicamente, pero estaremos listos para competir. Será 50-50", detalló.

Además, el técnico culé también valoró positivamente el ambiente registrado en el Palau, y la comunión, de nuevo, con la afición azulgrana.

"El público no soporta que la gente no luche y dio esa sensación ante Valencia. Hoy ha sido diferente, ellos han estado muy acertados, nosotros hemos competido y no hemos sabido aprovechar nuestras opciones"

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Por último, Pascual reconoció que Nico Laprovittola "va a mejor", pero que "hay que encontrar a los jugadores que estén en la mejor forma posible", concluyó.

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