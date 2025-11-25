El Xavi Pascual más ambicioso: "Yo siempre pienso que tengo a los mejores, esta es mi mentalidad"

Xavi Pascual compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al Barça - ASVEL de este miércoles, un choque que significará su reencuentro con la afición del Palau. El preparador catalán volverá a dirigir un partido como local en el feudo azulgrana por primera vez desde 2016. Precisamente le hemos podido preguntar por como se imagina el recibimiento del Palau: "No lo he pensado mucho, pero sé que será un momento especial para mí, sin duda. Volver a salir al Palau con la gente será un momento muy bonito y sí que lo tengo visualizado en la cabeza. Pero tampoco estoy pensando mucho en ello porque todo queda en un segundo plano, es poco importante comparado con el jugar bien y el ganar este partido, que lo considero francamente muy importante", afirmó.

El técnico azulgrana también pronunció un mensaje de optimismo en referencia a su plantilla, asegurando que su mentalidad es convencer a sus hombres que son los mejores: "Yo siempre pienso que tengo a los mejores, esta es mi mentalidad. En el momento que trabajas conmigo, pienso como sacar el mejor rendimiento de ti. Nunca tengo una mentalidad negativa, en este momento estoy muy contento con como está trabajando el equipo y estoy aquí para ayudarles a sacar su mejor rendimiento, nada más".

Pascual aseguró que en la Euroliga no hay partidos fáciles

Sobre el rival de este miércoles, el ASVEL, Pascual dejó claro que es un equipo peligroso, y que en Europa no hay un solo partido fácil: "En la Euroliga se usa mucho el tópico del partido trampa, pero la realidad es que este no es un partido trampa, es un partido muy difícil y extremadamente importante. Es un equipo que, menos contra el Mónaco, ha competido casi todos sus partidos. Además están recuperando gente como Nando de Colo o Thomas Heurtel, que son dos generadores que les ayudarán mucho. Son un equipo muy físico y atlético en todas las posiciones, puede jugar con ‘pequeños’ y también con ‘grandes’. Es un partido muy difícil pero a la vez superimportante para nosotros. Es uno de los partidos clave de la primera vuelta de temporada. Nos va a costar mucho pero esperemos que con la ayuda del Palau, que espero que nos empuje y nos ayude en los momentos de dificultad".

Pascual también matizó las palabras que dijo el pasado domingo tras ganar en Gran Canaria, en las que aseguró que el equipo necesita piernas: "Lo decía en el sentido de que para el baloncesto que yo quiero intentar, necesito jugar al 100% en los dos lados de la cancha y que los jugadores no descansen nunca, y para esto necesitamos tiempo, sobre todo de entrenamiento. Simplemente esto. No era una crítica a nadie, esto va únicamente de entrenamiento, necesitamos entrenar a alto nivel para competir a alto nivel, necesitaremos tiempo. Pero lo decía desde la admiración de los jugadores que lo están poniendo todo a nivel defensivo, y entonces les está faltando a nivel ofensivo, pero no desde la crítica. Como lo ponemos todo atrás, nos está faltando algo delante, pero esto llegará. Es un tema de dejarse llevar, los jugadores están recibiendo información nueva y también es normal que les cueste un poco más. Combinando este dejarse llevar con la evolución del propio entrenamiento, veremos al equipo más rápido y ágil".

"Estamos construyendo un camino"

El entrenador gavanense afirmó que más allá de la importancia de ir sacando victorias para no complicarse la vida en la clasificación, el foco está puesto en ir mejorando como equipo: "En este momento estamos intentando construir un camino, lógicamente lo queremos combinar con victorias pero para construir este camino intentamos estar constantes, sólidos con las cosas, y esto es mucha faena. Hay pocos días para entrenar y muchos partidos, hay que ir poco a poco. La verdad es que estoy muy contento con los chicos, con como están trabajando, con como se están intentando adaptar a todas las pequeñas cosas que estamos haciendo, y la verdad es que está yendo muy bien, más allá de que hay que mejorar mucho, evidentemente".

El plan de Pascual para las ventanas FIBA

El partido ante ASVEL será el único del Barça esta semana, un hecho prácticamente inédito en las temporadas europeas hoy en día. El motivo es el parón que hay de ACB por las ventanas FIBA, en las que las selecciones disputan dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2027.

Toko Shengelia dispuitará las ventanas FIBA con su selección / DABI BARBEITO

Xavi Pascual ha explicado cual es su idea durante estos días sin partidos: "La realidad es que el equipo ha jugado unos 21 partidos en muy poco tiempo, creo que en menos de dos meses. Tenemos que conjugar el trabajar, pero también el recuperarse físicamente. Intentaremos buscar las dos cosas. Lo importante no es cuantos días de entrenamiento hagamos y cuantos descansas, sino que cuando entrenemos lo hagamos al nivel adecuado, o a lo más similar a lo que pasará en el partido. Hasta ahora estamos entrenando muy bien", reiteró.

Toko Shengelia será el único jugador del Barça en concentrarse con su selección, la georgiana. El '23' azulgrana jugará el jueves ante Ucrania y el domingo ante España.