Xavi Pascual advierte del peligro de un Baskonia en gran momento

El técnico del Barça, Xavi Pascual, aseguró que la visita este viernes del Baskonia al Palau (20.30) es uno de los encuentros más difíciles que afronta el equipo desde que llegó al club hace unas semanas, y pide concentración de todo el grupo.

“Cada partido tiene una características diferentes. Ahora nos espera un equipo que lo está haciendo muy bien, que de los últimos 10 partidos, lleva un record de 6-4 en positivo y demostró al ganar al AS Mónaco que está en gran momento, con grandes generadores de juego...un equipo difícil”, dijo Pascual.

“Es importante tener el Palau lleno, creo que es uno de los partidos más complicados que afrontamos desde que estoy aquí, por la situación, por las lesiones, porque están detrás...el Palau nos tiene que ayudar en aquellos momentos de dificultad, para acabar ganando”

Opción con Vesely y Laprovittola

El entrenador de Gavà actualizó la situación de los lesionados, con un descarte claro y dos con opciones de volver. “Los jugadores están evolucionando”,dijo. “‘Toko’ necesita un poco más de tiempo, Jan es cuestionable y con Laprovittola, somos más optimistas”

El técnico azulgrana confía en que la afición llenará el Palau para animar al equipo ante el Baskonia / FCB

Este Barça lleva un ritmo de juego y victorias importante, y pide que nadie se relaje. “Hemos de seguir en esta línea de ser ambiciosos, de tener motivación para ganar cada partido y saberlo llevar. Cuando ganas varios partidos seguidos, no debes aflojar mentalmente porque en cualquier partido de Euroliga, a la que bajas te pasan por encima”, advirtió.

“Somos un equipo y todo el mundo tiene que contribuir, esto es muy largo y necesitamos de todos y cuando les toca, cumplen y por eso estoy muy contento. Estamos en el mes de diciembre y no hay posibilidad de descolgar a ningún jugador, todo lo contrario, los necesitamos a todos ellos”, comentó el técnico, que no puede todavía pensar en el duelo del domingo ante el Joventut, también en el Palau

El Joventut debe esperar

“Hay que tener una visión global de todo. La realidad es que ahora estamos pendientes de este partido ante Baskonia, concentrados y luego tendremos muy poco tiempo de pensar en el Joventut, porque todo cambia de un partido a otro, pensando si perdemos algún jugador. No podemos mirar mucho más adelante” reconoció.

“Estamos intentando construir un equipo que vaya bien en los dos lados de la pista, en la parte ofensiva y defensiva. Para mi es muy importante controlar las dos transiciones, en ataque y defensa, no conceder tiros fáciles y la oportunidad de correr cada vez que sea posible, y tácticamente, adaptarte a las características de tus jugadores, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer”, aseguró Pascual..