Willy y Satoransky profanan el Bilbao Arena

El Barça dio un puñetazo encima de la mesa en la Liga Endesa con una victoria por 66-71 en la pista de un Surne Bilbao Basket que lo había ganado todo como local y que tan solo había sucumbido en la FIBA Europe Cup ante el Peristeri. Brillaron Tomas Satoransky y Willy Hernangómez, con buenos minutos de Myles Cale y de Miles Norris.

Surne Bilbao Basket - Barça (baloncesto, Liga Endesa), 28/12/2025 LIGA ENDESA BIL 66 71 BAR Alineaciones SURNE BILBAO BASKET, 66 (25+8+13+20): Melwin Pantzar (6), Margiris Normantas (5), Darrun Hilliard (2), Luke Petrasek (8), Tryggvi Hlinason (7) -cinco inicial-, Harald Frey (8), Justin Jaworski (13), Martin Krampelj (3), Bassala Bagayoko (14) y Stefan Lazarevic. BARÇA, 71 (16+18+15+22): Tomas Satoransky (16), Kevin Punter (7), Myles Cale (9), Miles Norris (8), Willy Hernangómez (19) -cinco inicial-, Darío Brizuela, Youssoupha Fall (4), Nico Laprovittola (3), Sayon Keita, Joel Parra (5) y Juani Marcos.

Y eso que la tarde no empezó bien, porque Jan Vesely se tuvo que retirar en el calentamiento por un proceso gripal y se unió a las bajas de Tornike Shengelia y Juan Núñez. El equipo de Jaume Ponsarnau presentaba una curiosa estadística con cinco victorias en sus cinco partidos en el Bilbao Arena y seis derrotas en las seis salidas ligueras.

El partido lo revolucionó Tomas Satoransky en línea ascendente con tres triples (5-9, min. 2:25) y un motivado Willy Hernangómez le tomó el relevo con dos canastas para aumentar esa ventaja hasta el 8-13 (min. 3:22). Ahí llegó el 'momento Jaworski', quien dio la vuelta al marcador con tres triples seguidos en 79 segundos (17-13, min. 5:43).

Esa racha del estadounidense con pasado en Gipuzkoa hizo daño a un Barça que bajó la intensidad de manera alarmante frente a un rival en que emergió Bagayoko con seis puntos (la última canasta tras un robo a un gris Brizuela). De un 8-13 se pasó al 25-26 con el que se cerró el primer cuarto.

Laprovittola, en tareas defensivas ante Hilliard / FCB

Los de Xavi Pascual mejoraron mucho en casi todos los detalles defensivos en el segundo cuarto con la entrada de Joel Parra y dieron un paso adelante en ataque con Juani Marcos a los mandos, aunque al argentino hay que pedirle también más protagonismo anotador. Al menos, un poquito...

Un triple de Parra, una canasta de Willy y un triple de un Punter que estaba pasando de puntillas culminaron la remontada tras un parcial de 0-11 (29-31 a 3:51 del descanso). Los minutos siguientes estuvieron marcados por la igualdad hasta el 33-34 con el que se llegó al intermedio con tres canastas en juego para los vascos en 10 minutos.

El Barça siguió haciendo bien las cosas atrás salvo alguna desconexión en penetraciones, pero entró en barrena desde el perímetro. Y claro, en el baloncesto moderno los equipos se quedan sin argumentos cuando no entran los triples... y en el tercer cuarto se fallaron los siete primeros hasta que por fin Miles Cale rompió esa racha negativa.

Kevin Punter, defendido por Lazarevic / FCB

Con Willy Hernangómez como principal argumento y un Marcos dirigiendo bien y tirando mal, los azulgranas no se marchón por sus errores en el tiro, sobre todo Brizuela con 0/5. Tanto, que Frei a base de tiros libres dio la vuelta al marcador (45-44) hasta que irrumpió Myles Cale con un triple y una canasta de dos (46-49 al final del tercer cuarto).

El último cuarto fue más de lo mismo, una auténtica montaña rusa. Cale y Fall dispararon al Barça (46-53), el 'gigante' Hlinason anotó un dos más uno (49-53), Norris 'enchufó' un triple y Petrasek sumó cinco puntos seguidos para que empatase Bagayoko (56-56 a 5:10 del final).

Todo parecía sentenciado con el segundo triple en el cuarto de Miles Norris y un tiro libre de Sato (58-68 a falta de 2:07), pero los jugadores dieron el trabajo por acabado y dos pérdidas seguidas del checo y un triple de Krampelj resucitaron el partido (65-68 a falta de 27.2). Ahí fueron clave dos tiros libres de Willy Hernangómez para irse a los 19 puntos en un final maratoniano (66-71).