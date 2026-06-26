Willy Hernangómez termina su decepcionante etapa en el Barça

El 7 de julio de 2023, el Barça anunció que había presentado una oferta por Willy Hernangómez, inscrito en el derecho de tanteo de la Liga Endesa. Si el Real Madrid no le reclamaba en los días posteriores, el internacional español, 'MVP' del Eurobasket un verano atrás, llegaría al Palau para hacer olvidar, entre otras, las salidas de Nikola Mirotic o Cory Higgins de la plantilla azulgrana.

Y el conjunto blanco, con Edy Tavares y Vincent Poirier en nómina, decidió 'pasar', y dejar que Willy se incorporase al eterno rival. "He estado en muchos equipos y buscaba la opción de jugar y ser feliz. El Barça me ha valorado y me siento feliz por ello. Yo soy de Madrid, he nacido aquí. Ellos no veían que estuviese aquí, pensaron que no tenía sitio. Pero desde un principio me dieron la oportunidad y para mí es un reto apasionante. Quiero jugar y competir", comentó Hernangómez tras oficializarse su llegada al Palau.

Willy Hernangómez y Edy Tavares se han enfrentado ya en multitud de ocasiones / Javi Ferrándiz

Muy lejos de lo esperado

Pero lo cierto es que las altas expectativas generadas con la llegada del pívot español nunca llegaron a cumplirse. Han sido tres temporadas en total, bajo las órdenes de Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual, en las que Hernangómez fue claramente superado por Jan Vesely en la rotación siempre que estuvo sano. Su rendimiento fue de más a menos desde que aterrizó en la capital catalana: con Grimau fue con el técnico con el que más minutos contó, si bien es cierto que Hernangómez nunca estuvo satisfecho con su rotación. Peñarroya y Pascual no lo dudaron, y su protagonismo fue bajando como bien demuestran los menos de cuatro minutos que disputó en el último partido de esta temporada, en toda una final de la Liga Endesa. La afición le acabó despidiendo con una pitada cuando se dirigió al banquillo.

De más a menos

11, 8,2 y 5,5 puntos por partido han sido sus registros anotadores en 111 partidos de Euroliga a lo largo de sus tres temporadas. De más a menos también en Liga Endesa (12,2, 8 y 7,7), los números distan mucho de los que hay que esperar de un jugador 'franquicia'. En ataque, cuando las piernas le respondieron, Hernangómez fue un pívot difícil de parar en la pintura por su físico y su buen juego de pies. Pero su gran lastre en esta etapa como azulgrana fue el rendimiento defensivo.

Lo intentaron Grimau, Peñarroya y Pascual. El técnico de Gavà pareció dar con la tecla cuando cogió al equipo con la temporada empezada, en aquella racha brillante de triunfos del Barça. "Estoy siendo una esponja, porque sé que tiene razón siempre y hace todo por el bien del equipo y por el mío. Cuando ves que alguien se preocupa así, para el jugador es una motivación tremenda. Ellos me corrigen cuando no lo hago bien e intento aprender para ser mejor y no cometer ese mismo fallo... o cometer menos", reconoció Willy en una entrevista con SPORT. Pero aquella gran versión defensiva duró muy poco y se terminó evaporando.

Willy Hernangómez y Xavi Pascual, en un entrenamiento del Barça / FCB

El desconocimiento de los pívots rivales también ha sido un quebradero de cabeza para Hernangómez. Interiores con amenaza exterior, otros protectores del aro a los que hay que sacar de la pintura, y los que se han hinchado a castigarle con el bloque y continuación, terminados en excesivas ocasiones con alley-oops por encima del aro. Los últimos meses de esta temporada han sido tristes, con una sensación de 'renunciar' a seguir en el Barça teniendo en cuenta que su contrato expira el 30 de junio. El botín de títulos (dos Lligues Catalanes) es insuficiente.

Un gran compañero ajeno siempre a las críticas

En lo personal, Hernangómez ha sido un buen compañero, una persona alegre que se ha interesado siempre por los jóvenes, y cuya alegría se ha intentado transmitir siempre en el vestuario. Una persona despreocupada, ajena a las críticas, y que siempre ha tenido predisposición y un buen rostro para atender a los medios de comunicación, algo que es de agradecer. La calidad humana es intachable.

Willy Hernangómez, en el Palau Blaugrana / Oriol Rubio

Un error que condena a Navarro

Pero desgraciadamente, Willy cierra su etapa en el Barça con la sensación de que aquel jugador que maravilló en el Eurobasket de 2022 casi nunca se vio con la camiseta azulgrana. Su rendimiento en aquel Europeo, en el que fue el 'MVP', deslumbró a la secretaría técnica de la sección. Vieron el vaso medio lleno, no se preguntaron por qué Hernangómez, un excelente jugador con 'La Familia' en torneos de tres semanas, tenía un residual en franquicias NBA muy alejadas del anillo, y le firmaron uno de los contratos más lucrativos del momento en el baloncesto europeo. Y ahora, una vez certificado que el paso de Willy por el Barça ha sido un fiasco, son errores como este, los que condenan el futuro de Juan Carlos Navarro como General Manager de la sección.