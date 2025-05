Willy Hernangómez relata sus dificultades en el Barça y rompe el silencio sobre su futuro

Willy Hernangómez cumplió 31 años el pasado martes. El pívot madrileño cambió de dígitos en uno de los momentos de la temporada en los que cuenta con mayor protagonismo, en un curso difícil para el internacional español sin el papel esperado tras su regreso al viejo continente.

Hernangómez aterrizó en la capital catalana en verano de 2023 para ser una de las caras nuevas y más representativas de un proyecto que apostaba por dejar atrás a Nikola Mirotic, Cory Higgins o Sarunas Jasikevicius, y apostar por un núcleo de jugadores españoles, más el nombramiento de Roger Grimau como entrenador. La campaña pasada se saldó sin títulos, y en otro golpe de timón, desde el club se decidió apostar por Joan Peñarroya.

En clave Willy, si la pasada temporada el jugador no contó con el rol deseado bajo las órdenes de Grimau, tal y como explicó el propio protagonista en una entrevista en Rac1, lo cierto que es este segundo curso de azulgrana ha sido mucho más complicado, y sus minutos durante la primera mitad de temporada cayeron en picado. Encuentros en los que no fue convocado, otros que vivió de manera íntegra desde el banquillo, u otros en los que su presencia en pista fue testimonial.

Willy Hernangómez y Joan Peñarroya, durante el partido ante Zalgiris / Valentí Enrich

Un segundo año "muy muy complicado"

"Estoy contento en Barcelona, es mi segundo año y ha sido muy muy complicado para mí. Al final creo que me ha hecho más fuerte y ser mejor jugador, y ahora que estoy contando con más oportunidades y que estoy preparado para cualquier cosa que necesite el equipo, pues como siempre he dicho, yo lo que quiero es ayudar al equipo a ganar. En todo lo que dependa de mí, de trabajo y esfuerzo, seré el mejor. Intento hacerlo y demostrarlo cada día, ahora es verdad que tengo más oportunidades, y me centro en ayudar al equipo y que la serie ante Unicaja vaya bien", comentó el jugador en una entrevista a Radio Marca.

La prioridad de futuro

Además, Willy no rehuyó uno de los temas de actualidad que le afectan, como es una posible salida del Barça pese a que tiene un año más de contrato. El interior fue claro con su respuesta, y por sus palabras, parece que no entre en sus planes la opción de no seguir en la entidad azulgrana: "¿Mi futuro? Aquí en Barcelona tengo un año más de contrato, estoy contento y creo que mi trabajo aquí es intentar ayudar al equipo e intentar ganar títulos que todavía no hemos podido conseguir. Ojalá este año podamos ir a por la ACB, pero creo que el año que viene será otro gran año y cumplir el contrato es una prioridad para mí", confesó.

Willy Hernangómez brilló en el triunfo del Barça ante el Mónaco / Javi Ferrándiz

Desmienten una propuesta para alargar su contrato hasta 2030

En las últimas horas, 'MD' puso sobre la mesa una surrealista petición del jugador y su entorno al club: con un salario superior a los dos millones de euros netos para la próxima temporada, Hernangómez habría propuesto al Barça bajarse el suelo hasta el millón de euros 'limpio', pero alargar su vinculación hasta 2030. La descabellada propuesta fue desmentida a través de redes sociales tanto por Guillermo Bermejo como por Gerard Raventós, miembros de su agencia de representación: "Antes de publicar falsedades, estaría bien contrastar la información", publicaron.

La postura del Barça

Es cierto que en el Barça no verían con malos ojos la posible salida de Willy Hernangómez del equipo, teniendo en cuenta que todo apunta a que Peñarroya seguirá al frente del equipo la próxima temporada, y que cuando el entrenador egarense ha tenido a su disposición a la totalidad de la plantilla, el protagonismo del interior madrileño ha sido mínimo, incluso por momentos siendo el tercer pívot tras Jan Vesely y Yousoupha Fall. Es muy complicado que, tras el rendimiento ofrecido en su regreso a Europa, Willy pueda encontrar un equipo que le pague los dos millones de euros netos que percibe en el Barça. Además, el estado físico del checo y la incógnita con el futuro del senegalés pueden jugar a favor del '14' azulgrana.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça de basket / EFE

Ahora, tanto Hernangómez como el resto del equipo se centran en acabar sin sobresaltos la temporada regular de la ACB este próximo viernes en Bilbao (18:30h), y a partir del fin de semana, empezar a preparar una serie exigente del playoff ante un Unicaja que cuenta con el factor pista, y que buscará su quinto título de la temporada tras haber conquistado Intercontinental, Supercopa, Copa del Rey y BCL.