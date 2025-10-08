Willy Hernangómez se pronuncia sobre su posible salida del Barça

Willy Hernangómez afronta su tercera temporada en Barcelona tras dos cursos donde su rendimiento no ha respondido a las expectativas que se generaron con su llegada. El madrileño aterrizó en la ciudad condal con la idea de ser un estandarte del nuevo proyecto en la sección. El Barça hizo una apuesta muy potente por él, firmándole un contrato 'top', hasta junio de 2026.

Willy ha asegurado en una entrevista a 'BasketNews' que nunca ha estado cerca de abandonar la entidad azulgrana este verano, ante los rumores que hablaban de una posible salida. El pívot añadió "tengo contrato con el Barça. Lo voy a cumplir y también siento una responsabilidad por querer ganar títulos con esta camiseta".

Inicio de temporada irregular

La presente temporada ha arrancado con altibajos en Can Barça. Tras una pretemporada con algunos internacionales en el Eurobasket, y marcada por la nueva lesión de Juan Núñez, los de Peñarroya cayeron en la Lliga Catalana, tras ser derrotados por el Joventut (81-80). En Euroliga la andadura también empezó con derrota, a domicilio ante el Hapoel Tel Aviv (103-87). Sin embargo, el Barça se demostró que en un buen día puede derrotar a cualquiera, y Panathinaikos fue el encargado de comprobarlo (96-103).

Tras asaltar el infierno verde, los azulgrana volvieron a caer en el estreno en Liga Endesa ante Valencia Basket (93-81), en el flamante Roig Arena. Queda claro que si el Barça quiere alcanzar una regularidad en sus resultados, deberá mejorar sus prestaciones defensivas.

En estos primeros partidos, Willy ha tenido, de nuevo, luces y sombras. Ante el Hapoel pasó completamente desapercibido, mientras que contra el Valencia, y sobre todo en el choque ante el PAO sí fue capaz de rayar a buen nivel.

Los Hernangómez se reivindicaron en el OAKA

Tanto Willy, como su hermano Juancho, fueron dos de los jugadores más destacados del Panathinaikos-Barça. En el caso del alero, acabó con 27 puntos y 39 de valoración, aunque no fue suficiente para la victoria de su equipo. Y por la parte del mayor de los Hernangómez, acabó con 13 puntos y 17 de valoración, y un +12 con él en cancha. Willy se impuso a los pívots de Panathinaikos y ayudó a su equipo a sumar su primer triunfo en Europa.

¿La última oportunidad para Willy?

El Barça ha apostado por la continuidad de sus tres pívots para esta temporada. Siguen Jan Vesely, Youssoupha Fall y el propio Willy Hernangómez. Todos ellos acaban contrato en junio de 2026, por lo que si se repite otra temporada sin éxito, es muy posible que la sección busque reestructurar la posición de 5.

Willy Hernangómez, en defensa ante Kostas Sloukas / FCB

Quizás el gran reto de Peñarroya será conseguir un rendimiento más regular de su juego interior, especialmente de Willy y Vesely, que sobre el papel, son dos jugadores importantes en el proyecto azulgrana.

Dos años sin títulos

Desde el verano de 2023, coincidiendo con la incorporación del mayor de los Hernangómez, la sección apostó por un cambio de rumbo total, despidiéndose de emblemas del Palau como los capitanes Mirotic y Higgins, e incluso del gran líder del proyecto, Sarunas Jasikevicius.

Con la marcha el lituano, Roger Grimau tomó las riendas de un renovado Barça, pero no tuvo éxito en los días de la verdad. Después del catalán llegó Joan Peñarroya, quien todavía sigue en el cargo, a pesar de no haber conseguido levantar ningún título. Tras dos temporadas seguidas en blanco, el Barça afronta un curso 2025-26 en el que una gran parte de la plantilla acaba contrato. Si no cambia mucho la situación, quizás el próximo verano será momento para reconstruir una plantilla hambrienta de títulos.