Willy Hernangómez, pesimista con su futuro en el Barça: "No he recibido ninguna propuesta para seguir"

El Barça vivirá la próxima temporada una profunda renovación de su plantilla y se prepara para un verano con muchos cambios. Son siete, los jugadores que terminan contrato con el equipo azulgrana a finales de junio (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall), y la secretaría técnica ya trabaja a destajo para darle a Xavi Pascual un equipo más competitivo respecto al que tiene este curso.

Todo ello con la incógnita de sí el técnico de Gavà seguirá al frente de la nave azulgrana a partir de la próxima temporada. Pascual dejó la puerta abierta a una posible dimisión como técnico del Barça si no se cumplen algunas de las promesas que le hicieron confiar en el club y arrancar su segunda etapa en la sección. Tras ganar a Bilbao Basket en la pasada jornada liguera por un contundente (90-61), Pascual reafirmó sus declaraciones sobre las incógnitas con su futuro, si bien es cierto que su discurso respecto a su continuidad vive, hasta nuevo aviso, un "punto y aparte". Algo lógico, a pocos días de una verdadera final en Euroliga ante el Bayern Múnich, con la clasificación para el Play-In en juego.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Willy Hernangómez, uno de los jugadores que termina contrato a final de temporada

Volviendo a los jugadores que terminan contrato, uno de ellos es Willy Hernangómez, que está completando el tercero y último año firmado en su contrato con la entidad azulgrana. El madrileño llegó al Palau en 2023 como uno de los buques insignia de un proyecto que meses antes había perdido a jugadores de la talla de Nikola Mirotic o Cory Higgins. Durante estas temporadas, Hernangómez ha estado lejos de ser la primera opción en el '5' para Roger Grimau, Joan Peñarroya y el propio Pascual. Al '14' azulgrana le ha faltado solidez y constancia tras sus buenas actuaciones, y su pobre nivel defensivo ha sido una de las grandes lagunas que le acompaña durante su estancia en el conjunto catalán.

Sin noticias de una posible renovación azulgrana

Tras la victoria ante Bilbao Basket, el periodista Ernest Macià, de Catalunya Ràdio, charló con el jugador en los vestuarios del equipo y le preguntó sobre si había recibido alguna propuesta de renovación por parte del Barça. Su respuesta no dejó ninguna duda: "Nada. Estoy centrado en terminar la temporada lo mejor posible. Intentaré aprovechar cada oportunidad. Cuando termine, escucharé todas las opciones y tomaré una decisión", respondió Hernangómez.

No hay que olvidar que Pascual trasladó a final de temporada las hipotéticas conversaciones con los jugadores que terminan contrato y cuyo futuro es incierto. "Los que estamos aquí tenemos que estar centrados en el juego, hay muchos jugadores que acaban contrato. Hay que tratar todos los casos a la vez, si no se nos desmontará el vestuario. Hay que ir con un plan y en esas estamos", llegó a comentar el entrenador azulgrana.

Movimientos en el juego interior

Pero igual que el equipo se está moviendo y que salvo novedad, ya tiene cerradas incorporaciones como la de Moses Wright o la de Olivier Nkamhoua para la próxima temporada, el resto de jugadores del Barça que tienen contrato, al no recibir ninguna propuesta de renovación por parte del club azulgrana, es lógico que empiecen a buscarse el futuro lejos de la capital catalana antes de que algunas propuestas se puedan caer.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Además, es complicado de imaginar que en un hipotético escenario en el que jugadores como Kevin Punter o Tornike Shengelia terminasen contrato el próximo mes de junio, el Barça no hubiese acelerado hace meses para cerrar sus renovaciones. Algo que ocurrió en los cursos pasados con el propio Punter o con perfiles como el de Darío Brizuela, Joel Parra o Jabari Parker.

Dos meses lejos de su mejor nivel en pista

Willy Hernangómez, que ha sido uno de los pocos supervivientes a la plaga de lesiones que afecta a la plantilla azulgrana en estas últimas temporadas, ha visto como su protagonismo en el equipo ha ido cayendo al mismo ritmo que sus prestaciones. En los últimos dos meses, el pívot madrileño tan solo se ha ido por encima de los 10 puntos en una ocasión, en la victoria del Barça en Zaragoza por 86-92 el pasado cinco de abril. Un partido en el que Willy estuvo 22 minutos y dos segundos en pista: ha sido la única ocasión en estos dos últimos meses en los que el internacional español ha superado los 20 minutos en cancha en los diferentes partidos que el Barça ha disputado.