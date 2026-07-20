Willy Hernangómez, ¿opción para Unicaja tras el posible fichaje de Balcerowski por el Barça?

El posible fichaje de Olek Balcerowski por el Barça entra en sus horas más calientes. El conjunto azulgrana quiere agilizar la llegada al Palau del actual pívot de Unicaja, que completaría la posición de '5' junto a Josh Nebo, a la espera de la contratación del interior titular que reemplace al fichaje frustrado de Moses Wright.

La intención del conjunto azulgrana pasa por llegar a un acuerdo con el club malagueño que permita no abonar la cláusula de rescisión del pívot polaco. Una cifra que se sitúa en torno a los 700.000 euros para un jugador que la próxima temporada cuenta con la ficha más alta de toda la plantilla malagueña.

Olek Balcerowski y Kevin Punter podrían compartir vestuario la próxima temporada / Valentí Enrich

Los motivos por los que el Barça se decanta por Balcerowski

Balcerowski viene de promediar 10,5 puntos y 3,4 rebotes por partido la pasada campaña en la Liga Endesa, mientras que en la FIBA BCL estuvo en 8,8 tantos y 2,3 capturas. El cambio de entrenador en Unicaja, con la salida de Ibon Navarro y la llegada de Txus Vidorreta, puede abrirle las puertas de salida del Carpena. En el Barça valoran su juventud (25 años) pero ya con experiencia en ACB (más de 160 partidos), además de que su condición de jugador de formación local (cupo) permite reforzar este núcleo ante una posible salida de Tornike Shengelia. Junto al georgiano, Juan Núñez, Darío Brizuela, Joel Parra y Agus Ubal completan a día de hoy el grupo de cupos. Ya no forma parte de esta terna un Willy Hernangómez que ya es historia en el Barça, después de tres temporadas vistiendo la camiseta azulgrana, en una etapa en la que ninguna de las dos partes ha quedado satisfecha.

No hubo un mínimo atisbo por parte del conjunto catalán de renovar un contrato que expiró el pasado 30 de junio. Por lo tanto, el mayor de los Hernangómez es agente libre, y ahora, tanto él como su entorno más cercano deben seleccionar la mejor destinación para continuar con su carrera. El pasado 27 de mayo, el internacional español cumplió 32 años.

Willy Hernangómez y Olek Balcerowski, en un Barça - Unicaja de la temporada 24/25 / ACB Photo - Pol Puertas

Willy y una improbable llegada al Baskonia

Por el momento, a Willy se le ha relacionado únicamente con Baskonia. El cuadro vasco apuntaba a ser una posible destinación de cara a la próxima temporada, siempre y cuando Paolo Galbiati dejase de ser el entrenador. El estilo de juego del italiano no potencia las virtudes del pívot madrileño, mientras que en la pizarra de Velimir Perasovic, Hernangómez hubiese encajado mejor.

Ahora bien, la postura de los vitorianos en la negociación con el Barça para traspasar a Galbiati y una demanda inamovible de un millón de euros, hizo que el club catalán desestimase la opción para terminar decantándose por un Aleksander Sekulic que debe ser anunciado esta semana como nuevo técnico del equipo. Con la continuidad de Galbiati en el Buesa, el desembarco de Willy en el Buesa parece improbable.

Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia / EFE

Y ahora, con la más que probable salida de Balcerowski de Unicaja, al conjunto malagueño se la abre un nuevo escenario, en el que necesitan a otro pívot, y a poder ser cupo. La situación podría ser todavía más dramática en este sentido, ya que 'La Opinión de Málaga' también explica que otro de los cupos de la plantilla como es Tyson Pérez, podría terminar en el Valencia Basket la próxima temporada. Jonathan Barreiro, Alberto Díaz y Nihad Djedovic son los otros tres jugadores de formación local de la plantilla cajista.

¿Caminos opuestos?

Ante esta situación, Willy Hernangómez podría ser una opción a considerar por Unicaja. El club andaluz no debería negociar con el Barça, ya que los azulgranas no poseen sus derechos tras haber finalizado contrato, y el madrileño seguiría en un proyecto potente del baloncesto español que, un año más, se encuentra entre los favoritos para lograr la FIBA BCL. Según informa el diario 'Sur', hasta este último fin de semana, el Unicaja no había contactado con el jugador y su entorno más cercano. Ahora, con el más que posible desembarco de Balcerowski en el Palau, la situación puede cambiar.