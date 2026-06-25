Willy Hernangómez, moneda de cambio con el Kosner Baskonia

Kosner Baskonia y el Barça han vivido unos últimos días de mucha negociación para tratar de llegar a un acuerdo que finalmente parece haber cuajado en los intereses de uno y otro equipo por incorporar piezas que les interesa de cara al próximo curso.

En el caso del Barça, el interés por Xevi Pujol, ya lo había confirmado el mismo director deportivo del Kosner Baskonia, Félix Fernández, que avanzó que “el Baskonia defenderá sus intereses” después de confirmar que el mismo Xevi Pujol les había anunciado su deseo de salir del club a dirección a Barcelona y que el Barça ya se había puesto en contacto con ellos para tratar de llegar a un acuerdo.

Aunque al Baskonia también tendrá que buscar un nuevo entrenador ya que el Barça ya tiene prácticamente atado a Paolo Galbiati, que teóricamente seguía como técnico baskonista la próxima temporada, pero todo se ha precipitado, y dejará Vitoria para dirigir al Barça el próximo año tal como avanzó SPORT.

Galbiati llegará al Barça junto a Xevi Pujol y en el acuerdo, Willy llega a Vitoria sin coste / Kai Försterling / EFE

Sin pistas desde Vitoria

Félix Fernández no daba ninguna pista sobre la salida del entrenador cuando apareció antes los medios unos días atrás. “Es un entrenador pasional, con una energía brutal durante 24 horas. Eso lo transmite. Entrena sumamente bien, ilusiona a los jugadores. Tiene una temporada más de contrato”, decía Fernández.

“Él mismo transmitió que se ratificaba su continuidad. El ruido alrededor no deja de ser ruido. Nosotros estamos trabajando con él. No hay debate. Darle vueltas al tema es ruido, que a veces puede ser interesado”, comentó el director deportivo del Baskonia.

Willy Hernangómez ha jugado tres temporadas decepcionantes con el Barça / ACB Photo - Álex Cámara

El conjunto de Vitoria, que siempre se ha mostrado duro en las negociaciones para dejar a ir jugadores con contrato, en este caso a Xevi Pujol y su entrenador, está negociando con el Barça para que llegue a Baskonia un jugador que les interesa mucho y que tiene ya un acuerdo con ellos, el pívot Willy Hernangómez, que ha finalizado su contrato con el conjunto azulgrana después de tres años decepcionantes y que parece haber encontrado un nuevo destino.

Intercambio de piezas sin coste añadido

El Barça tiene los derechos del jugador a pesar de haber finalizado su contrato y la negociación con Baskonia es lograr que ni un club ni el otro saque beneficio del intercambio de piezas por lo que las dos operaciones en doble dirección se puedan realizar para interés de ambos clubs sin que hayan compensaciones económicas de por medio.

Un acuerdo que parece muy avanzado y que se cerrará en las próximas horas, con el pívot madrileño con dirección a Vitoria mientras que Xevi Pujol y Paolo Galbiati harán las maletas con dirección a Barcelona, un movimiento que será efectivo y que ha de beneficiar a los dos equipos.