Willy Hernangómez: "Nos merecemos que las cosas nos vayan bien"

Willy Hernangómez tomó la palabra durante la presentación de la Liga Endesa. El pívot azulgrana, que encara su tercera temporada en el Barça, habló de los retos que afronta el equipo este curso, con la imperiosa necesidad de mejorar el rendimiento en la ACB tras la mala imagen ofrecida el año pasado.

Un nuevo inicio

"Es un año que arrancamos desde cero. Nos merecemos que las cosas nos vayan bien y darle alegrías a la afición y a nosotros. Si trabajamos muy bien y lo dejamos todo, esperemos que sea un buen año. Vamos a darlo todo cada día, no vamos a dar partidos por terminados antes de tiempo. Después de estos dos duros años que llevamos merecemos que pasen cosas buenas."

La llegada de Chus Mateo a la selección

"Estoy muy feliz con la llegada de Chus Mateo al banquillo de la selección. Ya le he dado la enhorabuena por mensaje, es una persona a la que le tengo mucho cariño, hemos compartido vestuario en el Madrid. Ojalá nos podamos ayudar los dos al máximo posible".

La gestión de las crítcas

"Mi hermano y yo hemos tenido pocos días para ver lo que nos decían o lo que pasaba, a los dos días ya estábamos entrenando con el equipo. Este verano nos quedamos con la rabia de haber acabado así y cada uno lo vamos a usar para tener más ganas de hacerlo bien con nuestros clubes y poder ir a las ventanas".

Willy Hernangómez completando un potente mate ante Andorra / FCBQ

Su último año de contrato con el Barça

"Estoy muy contento, muy feliz y disfrutando muchísimo. Intento dar lo mejor de mí cada día para poder hacer lo que Joan (Peñarroya) y el equipo necesite. Intento estar satisfecho con mi trabajo y ayudar al equipo, al final es más importante que el equipo gane y que las cosas se hagan bien que no uno u otro jugador. Es mi último año de contrato y será un año en el que disfrute jugando de baloncesto y ojalá podamos ganar algún título. Ya veremos que pasa el año que viene".

Mejorar la imagen en la ACB

"Sabemos de la exigencia de la ACB. Todos tenemos que tener en la cabeza que los partidos de Euroliga son importantes, pero que los de ACB también son muy importantes, sobre todo para un club como el Barça. Queremos hacer las cosas bien en nuestra competición. Hay que ser conscientes de que si jugamos lejísimos un viernes, el domingo nos toca cumplir. El Barça exige ganar cada partido y cada competición y no se pueden elegir que partidos jugar y que no. Toco madera para no tener las lesiones de la temporada pasada, somos una plantilla larga, y cada uno tiene que dar todo".