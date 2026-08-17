Willy Hernangómez, y su etapa en el Barça: "No salió como se esperaba, tengo mi parte de culpa"

Willy Hernangómez fue presentado como nuevo jugador de Unicaja. Tras acabar su etapa de tres temporadas en el Barça, con un rendimiento muy inferior a lo previsto, el pívot madrileño encara en Málaga una nueva etapa en la que confía poder recuperar y ofrecer su mejor versión.

Hernangómez compareció ante los medios en una rueda de prensa que se alargó algo más de media hora y que generó una gran expectación. El internacional español tan solo ha firmado por una campaña con el conjunto cajista en un intento para relanzar su carrera tras el rendimiento firmado como azulgrana.

Willy Hernangómez, ya como jugador del Unicaja en el Carpena. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Agradecimiento a Unicaja por la oportunidad

"Quiero agradecer al presidente, Juanma, Unicaja y Txus por la oportunidad de vestir esta gran camiseta con tanta historia. Es una oportunidad jugar en una grandísima ciudad y ante una afición que he sufrido en contra, tengo muchísimas ganas de dar el 120% de mí en cada entreno y partido, todo lo que quiera Txus de mí. Estoy agradecido del recibimiento de la afición de Málaga, con muchísimas ganas de trabajar", fueron sus primeras palabras ante los medios.

Como era previsible, los periodistas que cubren la actualidad del conjunto malagueño le preguntaron a Willy por su pasado en el Barça y por cuáles fueron los motivos por los que su etapa en el Palau no salió bien. Hernangómez repartió culpas, pero también hizo autocrítica sobre el rendimiento mostrado en las últimas tres campañas desde que regresó al baloncesto europeo.

Su etapa en el Barça

"Yo creo que el capítulo y la etapa de Barcelona se cerró hace muchos meses. Sinceramente, no salió como ellos querían ni como yo esperaba. Yo por supuesto también tengo mi parte de culpa, lo asumo, soy consciente de muchas cosas. Estoy agradecido al Barça por la oportunidad de poder jugar allí, al presidente Joan Laporta porque he podido estar en una gran ciudad y jugar en un gran club. No ha salido como queríamos ninguno de los dos. Les deseo lo mejor, pero ahora estoy centrado en este capítulo de mi vida, de mi etapa personal y profesional".

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Eric Alonso

Un Willy que prometió dejarse la piel a un Unicaja con el que llega con muchas ganas de hacer bien las cosas, y que dejó claro que será uno más dentro del equipo de Txus Vidorreta, otra de las novedades en el conjunto cajista tras cerrar su exitosa etapa al frente de La Laguna Tenerife. "No tengo presión, no me siento un líder. Me he puesto el casco y soy un soldado más y voy a la guerra como todos".

Convocado por España

La integración de Hernangómez al Unicaja se verá interrumpida por la presencia del pívot en la convocatoria de Chus Mateo para las próximas ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de 2027. España tiene por delante dos partidos ante Portugal el próximo 28/08 en Zaragoza, y tres días después se desplazarán a Atenas para enfrentarse a Grecia. Willy disputó los dos partidos de ventanas FIBA tras terminar la pasada temporada y promedió 14 puntos y 6,5 rebotes por partido.

Willy Hernangómez y Alberto Díaz estarán ahora en la selección como compañeros del Unicaja. / FEB/A. Nevado

Por último, Hernangómez mandó un mensaje a su nueva afición, con la que espera conectar desde el primer momento. "Mi mensaje para la afición es solo dar las gracias por la bienvenida, el recibimiento. Yo me voy a dejar la piel por este club, con el equipo que tenemos. Trabajo no va a faltar, lo vamos a hacer muy duro. El Carpena es un pabellón increíble, jugar como rival es muy complicado y disfruta ahora de la afición sería un placer. Estoy deseando verlos a todos".