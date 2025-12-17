Willy Hernangómez empieza a luchar su renovación por el Barça

El Barça sigue en la cresta de la ola y alargando el buen momento que atraviesa. Ante París, el conjunto azulgrana se apuntó la séptima victoria consecutiva y la undécima total en la Euroliga tras imponerse en la capital francesa por 69-85.

Poco importaron las ausencias por lesión de Tornike Shengelia y Jan Vesely (añadidas a las de Juan Núñez y Nico Laprovittola), y el hecho de verse las caras ante el equipo más anotador de la competición y que promediaba algo más de 91 puntos por partido. El Barça volvió a bajar la persiana en defensa y se desató en ataque desde el minuto uno, tal y como muestra el 13-30 con el que los catalanes cerraron el primer cuarto.

El gran reto con Willy Hernangómez

La ausencia del pívot checo se antojaba tremendamente sensible, por la trascendencia que tiene en cancha un '5' que ha sido imprescindible desde que llegó a Barcelona para Sarunas Jasikevicius, Roger Grimau, Joan Peñarroya y el propio Xavi Pascual. Pero tal y como viene ocurriendo en los últimos partidos, Willy Hernangómez aceptó el desafío y volvió a aparecer para ser importante en el juego interior azulgrana.

Willy Hernangómez, ante París Basketball / Twitter: @Fcbbasket

Titular en París, su participación en el partido se vio amenazada por dos faltas personales tempranas que lo mandaron al banquillo. Pero tras volver a cancha, Willy jugó como quiso con los pívots rivales, castigando en la pintura al cuadro de Francesco Tabellini. El '14' del Barça sumó 13 puntos, seis rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones y una única pérdida para 21 créditos de valoración. Todo ello culminado con un +10 en el apartado estadístico del +/- en 19 minutos y 32 segundos, su minutaje más alto en lo que va de temporada en Euroliga.

La felicidad de Pascual con Willy

A falta de un minuto para acabar el partido ante París, Pascual sentó a Willy en el banquillo para darle alguna acción al joven Sayon Keita. Y en esa salida de la cancha, algo concentrado, Hernangómez se cruzó con un Pascual que, muy contento, le gritó un "¡Vamos!" a un Willy que sonrió, además de llevarse un par de collejas cariñosas de su nuevo técnico. Antes de sentarse, el rostro del '14' no podía disimular la satisfacción por su gran actuación, culminada por la felicitación de su técnico.

El trabajo del staff técnico con Willy

Un Pascual que, junto a su inseparable ayudante Íñigo Zorzano, están trabajando duro en conseguir lo que Grimau y Peñarroya no consiguieron: lograr una versión defensiva óptima de Hernangómez. "Estoy muy feliz, trabajando muchísimo. Me están exigiendo, corrigiendo, estoy aprendiendo y disfrutando en cada entreno y en cada partido, y estoy feliz. Soy consciente de que tengo muchas cosas que mejorar, y creo que Xavi e Íñigo me están ayudando muchísimo, cada día tengo un vídeo con lo que tengo que mejorar, entrenamientos individuales... Hay que tener paciencia y al final todo saldrá", comentó a 'DAZN' tras el último partido liguero en Manresa.

Willy Hernangómez, junto a Xavi Pascual / EFE

Hasta el momento, Pascual ha dirigido al Barça en ocho partidos, con un inapelable balance de un único tropiezo y siete victorias. A Hernangómez, su nivel defensivo le ha lastrado buenas actuaciones en ataque desde que viste la elástica azulgrana, pero con su nuevo técnico, la suma de sus cifras en el apartado estadístico del +/- suma un +54 alimentado por sus grandes partidos ante Andorra (+20) y en Manresa (+19). En esos ocho duelos, tan solo dos días en negativo: -8 ante Estrella Roja y -4 contra Olympiacos.

Último año de contrato

Willy Hernangómez está en su último año de contrato con el Barça. Tanto él como el resto de pívots del primer equipo terminan también su vinculación con la entidad azulgrana el próximo verano. Pero viendo el rendimiento del interior madrileño en los últimos partidos, la importancia y determinación que tiene en ACB, y lo a gusto que está con el actual staff técnico, el '14' azulgrana está empezando a pelear una posible renovación por el Barça. Teniendo en cuenta que a Vesely se le debe dosificar lo máximo posible para que llegue en el mejor estado a la parte trascendental de la temporada, el buen rendimiento de Willy es una excelente noticia para Pascual, pero también para el club azulgrana.