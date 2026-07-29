Willy Hernangómez da un giro radical en su vida en sus primeros días por Málaga: "Entendí que el hogar no es un lugar"

Nuevo club, nueva ciudad y nueva vida. Willy Hernangómez ha encontrado un nuevo proyecto lejos de Barcelona. El pívot cambiará de aires y jugará en el Unicaja de Málaga, donde intentará relanzar su trayectoria deportiva después de tres temporadas complicadas. Es una oportunidad para empezar de nuevo, tanto en lo profesional como en lo personal.

El pívot expresó el deseo de reivindicarse y la convicción de que, como él mismo afirmó, es el momento adecuado. Es por eso que este cambio de equipo llega también de la mano de un momento muy importante para el ya exazulgrana a nivel personal.

Un nuevo 'Willy'

Coincidiendo con el anuncio de su nueva aventura, el internacional español compartió un emotivo mensaje junto a su pareja, Nicole Traviesa, con motivo de su cuarto aniversario.

"Cuatro años después, seguimos eligiéndonos cada día", escribió el jugador en sus redes sociales, acompañando la publicación con varias fotografías de ambos y dejando una frase sorprendente: "Entendí que el hogar no es un lugar, eres tú", escribía.

El jugador aseguró que tanto él como su pareja comienzan un nuevo camino llena de ilusiones y retos por cumplir, mostrando su entusiasmo por el cambio de ciudad y por el futuro que les espera juntos. Además, se ha cambiado el pelo por primera vez. Se ha teñido de blanco, algo que los jugadores acostumbran a hacer cuando quieren hacer un cambio de verdad en su dinámica de juego.

Volver al mejor nivel

En el aspecto deportivo, Willy llega al Unicaja con el objetivo de recuperar su mejor versión. El conjunto malagueño ha apostado por su experiencia y calidad para reforzar el juego interior en un proyecto renovado que aspira a seguir compitiendo al máximo nivel tanto en España como en Europa.

El pívot, de 32 años y 2,11 metros de altura, contaba con el interés de otros equipos de la Liga Endesa, pero finalmente se ha decantado por el proyecto malagueño.

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En el Barça nunca ja terminado de consolidarse como una pieza importante pese a las enormes expectativas generadas tras su regreso desde la NBA. Durante tres años, su rendimiento no ha terminado de materializarse y quedó por debajo de lo que tanto el club como el propio jugador esperaban.