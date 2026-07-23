"Willy Hernangómez cobraría una novena parte del salario que tenía en el Barça"

Willy Hernangómez sigue sin equipo de cara a la próxima temporada. El exjugador del Barça se encuentra libre tras finalizar su etapa de tres campañas en el conjunto azulgrana. Cursos complicados en los que el internacional español no cumplió con las altas expectativas generadas con su desembarco en la capital catalana.

Más allá de algún rumor que le situaba en Baskonia tras el verano, el futuro de Hernangómez no ha contado con excesivos rumores sobre posibles destinaciones. Su rendimiento en el Barça le ha lastrado, y a día de hoy, y con la continuidad de Paolo Galbiati en el conjunto vitoriano, verle en un equipo de Euroliga se antoja bastante improbable.

Camino inverso con Balcerowski

Además, en las últimas horas empieza a ganar sonido la posibilidad de que Willy tome el camino inverso de Olek Balcerowski y termine firmando por el Unicaja. Los malagueños pueden tener un problema con los cupos si, más allá de la salida del pívot polaco al Barça, Tyson Pérez termina marchándose también, con un Valencia Basket que está al acecho.

Olek Balcerowski y Willy Hernangómez podrían tomar caminos inversos / ACB Photo - Judit Cartiel

Hernangómez encajaría en el roster de Txus Vidorreta, si bien es cierto que al entrenador vasco le están buscando un '5' titular, de manera que el exazulgrana debería competir por el resto de minutos con David Kravish y el regresado Yannick Nzosa.

En el radar de Unicaja

Unicaja no tenía en sus planes incorporar a Willy Hernangómez, y la posibilidad se activa en el momento en el que llega el acuerdo para rescindir el contrato de Balcerowski, que iba a suponer la ficha más alta de los cajistas la siguiente temporada. En cuanto a cupos, los malagueños parecen estar bien cubiertos (Melwin Pantzar Jonathan Barreiro, Alberto Díaz, Nihad Djedovic y Yannick Nzosa), pero la situación se podría complicar si Pérez acaba desembarcando en el Roig Arena.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Eric Alonso

Una diferencia salarial 'sangrante'

Ahora bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta es una rebaja salarial importante que podría acabar convirtiendo a Hernangómez en nuevo jugador de Unicaja. De hecho, sobre el tema de su posible salario, el portal 'Encestando' desvela una información 'sangrante' respecto a los millones que Willy recibió en sus tres años de azulgrana. La web afirma que los malagueños podrían firmar a Hernangómez por una temporada con un salario que sería una novena parte del que tenía en el Barça.

Haciendo números, si Willy Hernangómez estaba en unos 2,5 millones de euros netos por temporada en el Barça (cinco brutos), la información apunta a que Willy percibiría en el Unicaja unos 500.000 euros brutos que serían unos 300.000 euros netos. Una cifra sorprendente, teniendo en cuenta que el caché real del pívot español no era ni la cifra multimillonaria que le ofrecía el conjunto azulgrana, pero tampoco las cifras que se apuntan que le pagaría el club malagueño.

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Medios como 'Radio Marca Málaga' o 'Málaga hoy' apuntan a que la opción de Willy empieza a ganar peso como nuevo interior de Unicaja. Los caminos parecen cruzarse, pero el club y el jugador tendrán que hacer esfuerzos para cerrar un salario que distará mucho del obtenido en el Barça.