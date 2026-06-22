Willy Hernangómez, muy cerca de Baskonia

El futuro de Willy Hernangómez no pasa por el Palau Blaugrana. Tras su experiencia en la NBA, aterrizó en la Ciudad Condal y generó ilusión entre el barcelonismo. Sin embargo, ha pasado sin pena ni gloria por el club y ha dejado mucho que desear en lo deportivo. Aunque ha sido un profesional hasta el final, sin perderse prácticamente ningún partido, no será recordado por sus grandes actuaciones.

La revolución en los pívots también le afecta a él, que acaba contrato este mes de junio. Aunque vaya a dejar el club, el deseo de Willy es el de quedarse en España y no empezar de cero en otro lugar. Es por eso que está cerca de cerrar su fichaje con Baskonia, que busca a un interior tras la salida de Mamadi Diakité al Dubai Basketball de (posiblemente) Xavi Pascual.

Tras su llegada, Willy se convirtió en el jugador mejor pagado del Barça, con un salario de jugador élite. Aun así, sus estadísticas no se han equiparado a la etiqueta de estrella con la que llegó. Esta temporada, sin ir más lejos, ha promediado 5,6 puntos y 3,8 rebotes por encuentro. Unas cifras que ha mejorado en Liga Endesa (7,9 puntos y cuatro rebotes por partido).

Willy Hernangómez, en el partido de Euroliga / Valentí Enrich

Junto a Willy también se marcharán Youssoupha Fall y Jan Vesely. El primero de ellos ha tenido un rendimiento similar al del próximo pívot de Baskonia, mientras que el checo ha decidido retirarse del baloncesto una vez acaben las Finales de Liga Endesa. Unas salidas que suponen una revolución total en el '5', con dos fichajes ya cerrados en esa posición.

Ellos son Moses Wright y Josh Nebo, dos jugadores integrados en la Euroliga y que deberían subir el nivel del equipo la próxima temporada. A ellos se le puede sumar un tercero, para igualar el número de marchas en esa zona. Además, el nuevo técnico tampoco podrá contar con Sayon Keita, que iniciará una nueva etapa en la NCAA estadounidense.

Willy Hernangómez, en un partido con los Pelicans / EFE

Baskonia y Barça tienen varios frentes abiertos que resolver. Además de la operación de Willy Hernangómez, también está el caso de Xevi Pujol. Y es que el club vasco no tiene en mente dejarle ir gratis y aseguró que valoraría entrometerse en el fichaje de Mike James, aunque finalmente el norteamericano no se unirá al conjunto blaugrana.

El rendimiento de Willy ha ido de más a menos en Barcelona. En 2023, superaba los 12 puntos y los 6 rebotes por partido en Liga Endesa, pero su aportación ofensiva ha ido disminuyendo. Una de las cualidades del pívot español es su capacidad de hacer daño en la zona. Una virtud necesaria en su juego, ya que compensaba sus problemas defensivos.

Willy podría coincidir en Baskonia con otro exjugador culé: Chimezie Metu. El club vitoriano está interesado en el interior nigeriano, que está libre tras finalizar su vinculación con Gran Canaria. Tras superar una dura lesión, Metu ha mostrado una buena versión en ACB (promediando 14 puntos por encuentro). El mayor de los Hernangómez seguirá en España, aunque un poco más hacia el oeste.