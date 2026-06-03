Willy Hernangómez ya tiene atado su futuro tras dejar el Barça

El pívot del Barça, Willy Hernangómez ya tiene claro que su etapa en el Barça ha llegado a su fin después de tres temporadas donde ha cobrado un sueldo estelar, el mejor de la plantilla, pero su rendimiento nunca ha estado acorde de ese contrato que se le firmó a su regreso de la NBA.

Ninguno de los tres entrenadores que ha tenido en el conjunto azulgrana, Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual, han creído en su juego, que siempre ha estado muy por debajo de lo que se esperaba de un jugador de nivel, internacional y con varias temporadas en la NBA.

Sus números han sido muy malos y su compromiso con el equipo tampoco ha sido el deseado por lo que su salida del Barça estaba cantada y el jugador no ha tardado en ponerse en marcha y buscar un nuevo destino.

Baskonia, su destino

Y es que según apunta el periodista Javier Maestro, en ‘Encestando’, el pívot madrileño tiene un acuerdo muy avanzado con el Baskonia de cara a la próxima temporada y, por tanto seguirá en la Liga Endesa aunque unido al cuadro vitoriano.

Willy ha tenido unos números decepcionantes de blaugrana en sus tres temporadas / FCB

Un fichaje que posiblemente responda a la salida de alguno de los interiores del equipo de Paolo Galbiati para hacer un hueco al todavía blaugrana, que seguro recibirá un contrato muy inferior a las cifras que cobraba en el Barça, aunque posiblemente seguirá siendo elevado por la menor fiscalidad en la comunidad alavesa.

La afición blaugrana ha sufrido un gran desencanto con el jugador al que finalmente acabaron por pitar en el último encuentro ante el Valencia Basket a lo que el pívot respondió con aplausos, una actitud de poca autocrítica a su pobre participación en influencia en el equipo y que llevó incluso a Xavi Pascual a prescindir del jugador en el primer encuentro del play-off ante el UCAM Murcia.

Números raquíticos

El pívot, que ha cumplido 32 años esta pasada semana, ha promediado unos números realmente raquíticos en la Euroliga, con un promedio de 5,6 puntos, 3,8 rebotes.

Un acuerdo cercano con el Baskonia lo que significa que al pívot le quedan apenas unos encuentros para poner punto y final a tres años en los que se ha llenado los bolsillos con un contrato espectacular pero que ha decepcionado completamente en la pista.