Willy Hernangómez no arranca con Xavi Pascual

El Barça sigue recuperando buenas sensaciones y está inmerso en una buena dinámica traducida en una racha de resultados muy positiva en la que se ha conseguido imponer en seis de los últimos siete partidos desde la destitución de Joan Peñarroya como técnico del equipo.

La última victoria fue el pasado viernes en Belgrado, donde Xavi Pascual y sus jugadores superaron a Estrella Roja por 79-89. Un triunfo de prestigio para igualar a los serbios en el balance de victorias y derrotas (9-5), en el tercer triunfo en cuatro partidos del técnico de Gavà desde su vuelta a la entidad azulgrana. Hoy, a partir de las 17h (CET), buscará la cuarta alegría, en un trascendental partido de ACB en Morabanc Andorra en ese camino hacia la próxima Copa del Rey.

Xavi Pascual, durante el partido de Euroliga ante Estrella Roja / EFE

Los primeros cambios en el Barça tras la llegada de Pascual

Sobre esos primeros encuentros de Pascual al frente del Barça ya se pueden extraer algunas conclusiones iniciales. El equipo ha dado varios paso al frente a nivel defensivo, concediendo una media de 18,2 puntos por cuarto, o lo que es lo mismo, 73 por partido. La cifra de asistencias ha subido y se han controlado las pérdidas, si bien es cierto que ante Estrella Roja se dispararon un poco (16 respecto a las ocho ante Efes, 11 contra 'Granca y 11 frente a Asvel).

En cuanto al rendimiento de jugadores, Pascual sigue contando con la aportación ofensiva de perfiles como el de Tornike Shengelia, Will Clyburn o Kevin Punter. Además, Darío Brizuela llega a la cita ante Andorra tras haber brillado en Belgrado, con 17 puntos, y después de haber arrancado el curso con alguna molestia física, quiere volver a ser una opción fiable en ataque.

Darío Brizuela cuajó una gran actuación ante Estrella Roja / EFE

Poco protagonismo de Willy con Pascual

Al que le está costando arrancar en los primeros partidos de Xavi Pascual al frente del Barça es Willy Hernangómez. El pívot azulgrana vive su tercera temporada en el club con un tercer entrenador distinto. Y por el momento, su minutaje se encuentra bajo mínimos. Ante Anadolu Efes, Willy aportó 10 puntos y cinco rebotes en 12 minutos y 13 segundos. Pocos días después en Gran Canaria, y con una rotación similar (12:07), el '14' azulgrana aportó dos tantos y siete capturas. Contra Asvel en el Palau, por debajo de los 12 minutos (11:57) en los que logró cinco puntos y seis rebotes, y por último, seguramente la cifra más preocupante: seis minutos y 12 segundos ante Estrella Roja en los que tan solo recibió dos faltas. Un minutaje bajo en el que puede tener mucho peso ese -8 en el apartado estadístico del +/-, que recoge los puntos anotados y concedidos por el equipo con dicho jugador en pista, y que en muchas ocasiones ha 'desnudado' al pívot madrileño.

Willy Hernangómez, en el partido de Euroliga ante Asvel / Dani Barbeito

Las palabras de Willy antes de medirse al Morabanc Andorra

"Venimos de hacer un grandísimo partido colectivo en Belgrado y sabemos de la importancia que tiene el partido ante Andorra. Es un duelo muy importante, hay que aprovechar la fortaleza de jugar en casa, darlo todo y seguir consiguiendo victorias. Tienen buenos interiores como Artem Pustovyi, también tiradores como Kyle Kuric que estará motivado, y son un equipo muy peligroso que juegan mucho al contraataque, con un gran rendimiento de Shannon Evans... tenemos que seguir las normas que nos pide Xavi, jugar como equipo y ayudarnos entre todos y dar el 100% en cada jugada", comentó Hernangómez en la previa ante el Andorra.

Delante, el Barça tendrá a un Morabanc Andorra que tiene una derrota más que el cuadro azulgrana (3-5). Los de Joan Plaza son conscientes de que el duelo en la capital catalana es una de las salidas más complicadas de la campaña, pero no renuncian a nada. Sin bajas para el compromiso, Morabanc Andorra espera que Shannon Evans (13,4) y Kyle Kuric (12,1) tengan una tarde inspirada en anotación para tratar de dar la sorpresa. En su último partido de ACB, los del Principado cayeron en casa ante el Joventut por 76-83, en un duelo en el que Evans se fue hasta los 19 puntos.

Kyle Kuric es una de las principales referencias de Morabanc Andorra / EFE

Quedará por ver si ante Andorra, el protagonismo y la presencia en pista de Willy Hernangómez aumenta. Por el momento, promedia 10 minutos y 37 segundos con la llegada de Xavi Pascual al equipo. Un minutaje que ha ido cayendo desde su primera temporada bajo las órdenes de Roger Grimau (18:38 en ACB) y en su segunda, ya trabajando bajo las órdenes de Joan Peñarroya (16:17 en Liga Endesa). Pascual ya optó en Belgrado por 'Toko' Shengelia como recambio de Jan Vesely al '5', pero necesita la mejor versión de Willy en ambos lados de pista para que la rotación en la posición de pívot sea más favorable y no sature de minutos a algunos efectivos del equipo.