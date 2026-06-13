Willy: "Todos tenemos que aportar y dejarnos la piel"

Willy Hernangómez, jugador internacional del Barça, se mostró este sábado muy satisfecho por la clasificación del conjunto azulgrana para la final de la Liga Endesa y destacó la importancia del trabajo en equipo para poder seguir cumpliendo los objetivos

"Creo que estamos en un momento en el que todos tenemos que aportar y dejarnos la piel. Cada uno tendrá su momento pero lo importante es que el equipo salga para adelante, que trabajemos conjuntamente atrás y adelante" dijo a Dazn tras eliminar a La Laguna Tenerife en semifinales.

Se mostró "muy, muy feliz" por haber sacado adelante un partido "muy difícil" ante un rival, La Laguna Tenerife, que "como siempre" le ha puesto las cosas muy complicadas.

Deporte de equipo

El pívot reconoció estar satisfecho por su actuación en un día en el que disfrutó "mucho" en la pista y abogó por "seguir trabajando y aprovechar cada día" las oportunidades de que disponga.

"Este es un deporte de equipo y hay que estar preparado porque en cualquier momento te llega una oportunidad y tienes que agarrarte a ella y hay que trabajar mucho todos los días en los entrenamientos sabiendo que, siendo paciente, Xavi (Pascual) dirá mi nombre y podré ayudar a mis compañeros", añadió.